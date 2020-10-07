Milli futbolcu Merih Demiral: Önümüzde güzel günler var

UEFA Uluslar Ligi'nde Rusya ve Sırbistan ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı'mız özel maçta Almanya ile karşı karşıya geldi.

Milli futbolcu Merih Demiral 3-3 berabere biten zorlu karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

İŞTE MERİH'İN AÇIKLAMALARI:

Tüm takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum, çok güzel maç oldu, çok güzel mücadele ettik, gerektiği gibi oynadık. Talihsiz goller yedik ama tarihimizde ilk defa Almanya'ya 3 gol atıyoruz. Genç bir milli takımız, önümüzde güzel günler var, gün geçtikçe daha güzel oluyoruz.

Uzun sakatlık sürecinden sonra ilk defa oynadım, gün geçtikçe kendimi iyi hissediyorum. Defansif olarak geçen aya nazaran daha iyiyiz, birlikte oynadıkça ne yapacağımızı daha iyi kestiriyoruz. Çok güzel bir milli takım var, çok daha güzel olacak.

Alman Milli Takımı da iyiydi, Emre ağabey var onlarda da. Gün geçtikçe çok daha iyi olup, çok daha iyi bir Milli Takım izleteceğiz herkese.

