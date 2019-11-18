Yeni bir dönem

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Andorra galibiyetiyle turnuvayı iyi bir şekilde kapattıklarını söyledi. Güneş, şu ifadeleri kullandı: "2-0'la başlamıştık, 2-0'la bitirdik. Gelecek yıl martta başlayacak maçlarımız, yılı da bitirdik. Bireysel olarak da takım olarak da fark olduğu için oyuna da yansıdı bu. İstanbul'da daha fazla zorlanmıştık. Sürpriz olmaması gerekiyordu. Sahanın koşulları olumsuzdu. İstekli, iştahlı, 3 puan kazanılması gerektiğini bilerek oynadı oyuncularımız."

KENDİ İNSANIMIZA İMKAN VERİNCE...

"Biz kendi insanımıza imkan ve zaman verdiğimizde her işi başarabiliriz. Bu çocuklar yeni, genç. Bunu sürdürebilmek önemli. Şu anda memnunuz. Oyuncularımızın hepsi iyi niyetli, görevlerini iyi yapıyorlar. Avrupa Şampiyonası'nda 23 kişilik bir kadromuz olacak. Bu bir rekabettir. Buradan en iyi kadroyla gitmek istiyoruz. Önce turnuvaya gidip başarılı olmak lazım. Bu turnuvayı kaçıranlar rekabet ederek diğer turnuva için çabalayacaklar. Türkiye Cumhuriyeti pasaportuna sahip herkese kapımız açıktır. Eskisi yenisi fark etmez."

MİLLİ TAKIM KAPI DUVAR

A Milli Futbol Takımı, EURO 2020 Elemeleri H Grubu'nda 10. maçında da gol yemedi ve en az gol yiyen takım oldu. Oynadığı 10 maçta kalesinde sadece 3 gol gören Türkiye, bu golleri de 2-1 mağlup olduğu İzlanda ve 1-1 berabere kaldığı Fransa mücadelelerinde gördü.

GÜNEŞ'LE 32. ZAFER

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Andorra karşısında 62. kez milli takımla sahaya çıktı. Türkiye, Şenol Güneş yönetiminde oynadığı 62 maçta, Andorra galibiyetiyle birlikte 32. kez galip geldi. Bu maçlarda 94 gol atan milliler, kalesinde 54 gol gördü.

15 Mayıs 1925'ten bu yana ilk kez Milli Takımımızın galibiyet sayısı (122), mağlubiyet sayısını (121) geçti.