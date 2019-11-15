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15 Kasım 2019, Cuma
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Sadece 5 gazeteci

Sadece 5 gazeteci

A 'ın İzlanda ile oynadığı karşılaşmaya ilgisi az oldu. İzlanda’dan bile sadece beş gazeteci yer aldı. Ayrıca 1 İsrailli, 1 de İngiliz basın mensubu vardı.

Taraftarı tribünde yer almayan İzlanda'dan sadece 5 gazeteci geldi. İzlandalı gazetecilerin yanı sıra 'den 1 ve 'den de 1 basın mensubu maçta görev yaptı. EURO 2020 Elemeleri H Grubu 9. maçında , İzlanda'yı konuk ederken, bu mücadeleyi takip etmek üzere İzlanda'dan 5 gazeteci Türkiye'ye geldi. Bu basın mensuplarından 2'si özel televizyonda çalışırken, 1'i de özel bir gazetede görev yapıyor. İzlanda devlet televizyonundan 1 kameraman ve 1 de foto muhabiri karşılaşmayı takip eden basın mensupları arasında yer aldı. 5 İzlandalı gazetecinin yanı sıra İsrail'den 1 ve İngiltere'den de 1 basın mensubu karşılaşmaya akredite yaptırdı. ilgisi fazla yoğun olmadı.

  1. 15.11.2019
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