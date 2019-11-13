Şenol Güneş'ten uyarı: Beraberliğini unutun

Türkiye, beşinci defa Avrupa Şampiyonası'na katılmanın eşiğinde. Eleme grubunda son Avrupa şampiyonu Fransa'nın averajla önünde lider durumda olan ay-yıldızlı takım İzlanda maçında alacağı bir puanla şampiyona vizesini alacak.

Deplasmanda mağlup olduğumuz İzlanda'dan rövanşı alacaklarını söyleyen teknik direktör Şenol Güneş kritik maç öncesinde oyuncularıyla yaptığı toplantıda "Beraberliği aklınıza bile getirmeyin. Onlarla olan hesabı kapatacağız. Orada havaalanında bize karşı yaptıkları muameleyi aklınızdan çıkarmayın" dedi. Avrupa Şampiyonası'na gitmenin değil, lider gitmenin hesaplarını yaptıklarını söyleyen Güneş "Lider gidersek tekrarlanması zor bir başarının kahramanları olacaksınız" hatırlatmasında bulundu.

"BİR ŞEYLER EKSİK KALACAKTIR"

İzlanda'nın maçlarından görüntülü analizler yapan Güneş "Rakibimizin en önemli özelliği oyun disiplini ve fizik gücü. Bunu da aşmak için daha çok tekniğimizi kullanıp birebir adam markajından kurtulmamız lazım. Hızlı hücumlarla rakip savunmanın dengesini bozarsak golü bulmamız kolaylaşır. Bizi orada yenen takımı burada yenemezsek bir şeyler eksik kalacak" dedi.

Şenol Hoca, İzlanda karşısında kadroda fazla bir değişikliğe gitmeyi düşünmüyor. Fransa maçında görev yapan Umut Meraş'ın yerine Hasan Ali Kaldırım'ın, Kenan Karaman'ın yerine de Cengiz Ünder'in forma giymesi bekleniyor. Ayrıca forvette de Burak Yılmaz'ın yerine Cenk Tosun'un görev alabileceği belirtiliyor