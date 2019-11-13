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13 Kasım 2019, Çarşamba
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'ten uyarı: Beraberliğini unutun

Şenol Güneş'ten uyarı: Beraberliğini unutun

EURO 2020'ye katılmanın değil, grup lideri olarak gitmenin hesaplarını yaptıklarını söyleyen ay-yıldızlı takımın hocası , oyuncularına "Beraberliği aklınızdan çıkarın, kazanacağız" dedi.

, beşinci defa 'na katılmanın eşiğinde. Eleme grubunda son Avrupa şampiyonu 'nın averajla önünde lider durumda olan ay-yıldızlı takım İzlanda maçında alacağı bir puanla şampiyona vizesini alacak.

Milliler İzlanda maçının hazırlıklarını sürdürdü

Deplasmanda mağlup olduğumuz İzlanda'dan rövanşı alacaklarını söyleyen teknik direktör kritik maç öncesinde oyuncularıyla yaptığı toplantıda "Beraberliği aklınıza bile getirmeyin. Onlarla olan hesabı kapatacağız. Orada havaalanında bize karşı yaptıkları muameleyi aklınızdan çıkarmayın" dedi. Avrupa Şampiyonası'na gitmenin değil, lider gitmenin hesaplarını yaptıklarını söyleyen Güneş "Lider gidersek tekrarlanması zor bir başarının kahramanları olacaksınız" hatırlatmasında bulundu.

"BİR ŞEYLER EKSİK KALACAKTIR"

İzlanda'nın maçlarından görüntülü analizler yapan Güneş "Rakibimizin en önemli özelliği oyun disiplini ve fizik gücü. Bunu da aşmak için daha çok tekniğimizi kullanıp birebir adam markajından kurtulmamız lazım. Hızlı hücumlarla rakip savunmanın dengesini bozarsak golü bulmamız kolaylaşır. Bizi orada yenen takımı burada yenemezsek bir şeyler eksik kalacak" dedi.

Şenol Hoca, İzlanda karşısında kadroda fazla bir değişikliğe gitmeyi düşünmüyor. Fransa maçında görev yapan Umut Meraş'ın yerine 'ın, 'ın yerine de 'in forma giymesi bekleniyor. Ayrıca forvette de 'ın yerine 'un görev alabileceği belirtiliyor

  1. 13.11.2019
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