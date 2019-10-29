Selam sana UEFA!
A Milli Takım'ın asker selamına 'hadsizce' soruşturma açan UEFA, Başakşehir'in genç ismi İrfan Can'a da Wolsfberger maçındaki sevinci için aynı işlemi uyguladı.
A Milli Futbol Takımımızın Euro 2020 elemelerinde elde ettiği başarılı sonuçları ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin kuzeyindeki başarılı operasyonunu hazmedemeyen Avrupalılar, bir kez daha karşımızda 'ezik' bir tutum sergiledi. Daha önce asker selamı verdikleri için Milli Takım'a soruşturma başlatan UEFA, Başakşehirli İrfan Can Kahveci için de soruşturma açtı.
GRIEZMANN ÖRNEĞİ
Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı Wolfsberger maçında takımını galibiyete taşıyan golü atan İrfan Can, golün sevincini 'asker selamı' ile kutladı. UEFA, bu sevinç için soruşturma başlattığını kulübe gönderdiği bir yazıyla duyurdu. Duruma tepki gösteren Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, "Griezmann, Macron'a selam duruyor. Neden soruşturma açılmıyor? Gol atarsak asker selamını yine veririz" dedi.
- 29.10.2019
-
Beşiktaş 1-0 Galatasaray | MAÇ SONUCU
Toplam 1
Yorum
karakartal roco ağır olmasına rağmen sağlam,mücadeleci ve topu iyi kullanan bir isim ayrıca hava toplarında çok etkili şans verilmeli
-
Maç öncesi gergin anlar! Fatih Terim ve Abdullah Avcı...
Toplam 1
Yorum
sami avcı iyi yapmış
-
Ayaklanma vakti
Toplam 2
Yorum
SUN. TANJU ,BÜLENT,OKAN,SUAT VS. LER SN İMPARATOR GS TAKIMINDA 20-29 YAŞINDAN BÜYÜK FUTBOLCU BULUNMAMALI. 20-29 YAŞINDAKİ TÜRK GENÇLERİ TAKIMDA ÇOĞUNLUKTA OLMALI Kİ ESKİ GS OL-
Selam sana UEFA! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.