Selam sana UEFA!

A Milli Futbol Takımımızın Euro 2020 elemelerinde elde ettiği başarılı sonuçları ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin kuzeyindeki başarılı operasyonunu hazmedemeyen Avrupalılar, bir kez daha karşımızda 'ezik' bir tutum sergiledi. Daha önce asker selamı verdikleri için Milli Takım'a soruşturma başlatan UEFA, Başakşehirli İrfan Can Kahveci için de soruşturma açtı.

GRIEZMANN ÖRNEĞİ

Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı Wolfsberger maçında takımını galibiyete taşıyan golü atan İrfan Can, golün sevincini 'asker selamı' ile kutladı. UEFA, bu sevinç için soruşturma başlattığını kulübe gönderdiği bir yazıyla duyurdu. Duruma tepki gösteren Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, "Griezmann, Macron'a selam duruyor. Neden soruşturma açılmıyor? Gol atarsak asker selamını yine veririz" dedi.