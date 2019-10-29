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29 Ekim 2019, Salı
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Selam sana !

Selam sana UEFA!

A 'ın asker selamına 'hadsizce' soruşturma açan , 'in genç ismi 'a da Wolsfberger maçındaki sevinci için aynı işlemi uyguladı.

A Milli Futbol Takımımızın Euro 2020 elemelerinde elde ettiği başarılı sonuçları ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 'nin kuzeyindeki başarılı operasyonunu hazmedemeyen Avrupalılar, bir kez daha karşımızda 'ezik' bir tutum sergiledi. Daha önce asker selamı verdikleri için 'a soruşturma başlatan , Başakşehirli Kahveci için de soruşturma açtı.

GRIEZMANN ÖRNEĞİ
'in UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı Wolfsberger maçında takımını galibiyete taşıyan golü atan İrfan Can, golün sevincini 'asker selamı' ile kutladı. UEFA, bu sevinç için soruşturma başlattığını kulübe gönderdiği bir yazıyla duyurdu. Duruma tepki gösteren Başakşehir Başkanı , "Griezmann, Macron'a selam duruyor. Neden soruşturma açılmıyor? Gol atarsak asker selamını yine veririz" dedi.

  1. 29.10.2019
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