Son dakika: Türkiye'den İzlanda'ya ilk mesaj verildi!
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İzlandalı mevkidaşı ile Milli Takım'a yapılan saygısızlığı konuştu. Çavuşoğlu ''Önceden iki kez haber verilmesine rağmen yapılan muamele kabul edilemez'' dedi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İzlandalı mevkidaşı ile Milli Takım'a yapılan saygısızlığı konuştu.
Bakanlıktan telefon görüşmesine ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
''Sayın Bakanımız muhatabına, takımımızın varışından 3 hafta öncesinden ve seyahatin hemen öncesinde tekrar Oslo Büyükelçiliğimiz ve Reykjavik Fahri Başkonsolosumuz tarafından bildirimde bulunulmasına rağmen havaalanında Milli Takımımıza yönelik muamelelerin kabul edilemez olduğunu belirtmiştir.''
- 11.06.2019
- Güncelleme: 11.06.2019 14:48
- Son dakika: Türkiye'den İzlanda'ya ilk mesaj verildi!
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Didier Deschamps'tan skandal sözler!
Toplam 2
Yorum
metin adam haklı. her zaman yaptığımız şey. bu konuda saygısız bir milletiz.
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Didier Deschamps'tan skandal sözler!
Toplam 2
Yorum
Hasan Konya’da ektiğimizi İzlanda’da biçtik. Fransa Milli Marşına ektiğimizi de bize biçtirirler. Zorunuza gitmesin.
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Abdullah Avcı: "Gümbür gümbür Beşiktaş izleteceğiz"
Toplam 3
Yorum
eray sangale visca mahmut tekdemir gibi oyuncuları katabilirsek takıma çok iyi olacak ligimizde kaliteli yerli yabancı oyuncu çok
Son dakika: Türkiye'den İzlanda'ya ilk mesaj verildi! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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