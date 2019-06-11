Son dakika: Türkiye'den İzlanda'ya ilk mesaj verildi!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İzlandalı mevkidaşı ile Milli Takım'a yapılan saygısızlığı konuştu.

Bakanlıktan telefon görüşmesine ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

''Sayın Bakanımız muhatabına, takımımızın varışından 3 hafta öncesinden ve seyahatin hemen öncesinde tekrar Oslo Büyükelçiliğimiz ve Reykjavik Fahri Başkonsolosumuz tarafından bildirimde bulunulmasına rağmen havaalanında Milli Takımımıza yönelik muamelelerin kabul edilemez olduğunu belirtmiştir.''