Ayhan Akman Gaziantep'e geri döndü
Son dakika haberine göre; Spor Toto Süper Lig'in yeni ekiplerinden Gazişehir Gaziantep'in kulüp başkanı Adil Sani Konukoğlu, sportif direktör olarak Ayhan Akman ile anlaştıklarını bildirdi.
Konukoğlu, yaptığı açıklamada, yeni sezonla ilgili hazırlıkların devam ettiğini söyledi. Bu anlamda sportif direktörlük görevine tecrübeli bir isim getirmek istediklerini anlatan Konukoğlu, "Ayhan Akman hocamızla sportif direktörlük konusunda anlaştık. Kendisi bugün itibariyle göreve başlamıştır." ifadelerini kullandı.
1994-98 yılları arasında Gaziantepspor forması giyen ve 6,5 milyon euro'ya Beşiktaş'a transfer olan Ayhan Akman, yıllar sonra şehre geri döndü.
- 10.06.2019
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Yorum
atl sampiyon trabzon spor vicdanlarda
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Yorum
mr. kırık ömer toprak çok gererksiz bi transfer olur milli takımda hepimiz gördük beşiktaşa hiç bir fayda sağlamaz vakit harcamayın bence.......
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ismiMİZ emekli olan hakemlerinin yerlerine transfer yapıyorlarmı acaba,
Ayhan Akman Gaziantep'e geri döndü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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