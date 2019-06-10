Ayhan Akman Gaziantep'e geri döndü
10 Haziran 2019, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler A Milli Futbol Takımı Haberleri Ayhan Akman Gaziantep'e geri döndü

Gaziantep'e geri döndü

Ayhan Akman Gaziantep'e geri döndü

Son dakika haberine göre; 'in yeni ekiplerinden Gazişehir Gaziantep'in kulüp başkanı Adil Sani Konukoğlu, sportif direktör olarak ile anlaştıklarını bildirdi.

Konukoğlu, yaptığı açıklamada, yeni sezonla ilgili hazırlıkların devam ettiğini söyledi. Bu anlamda sportif direktörlük görevine tecrübeli bir isim getirmek istediklerini anlatan Konukoğlu, " hocamızla sportif direktörlük konusunda anlaştık. Kendisi bugün itibariyle göreve başlamıştır." ifadelerini kullandı.

1994-98 yılları arasında forması giyen ve 6,5 milyon euro'ya Beşiktaş'a transfer olan Ayhan Akman, yıllar sonra şehre geri döndü.

İzlanda'da büyük skandal!

  1. 10.06.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Ayhan Akman Gaziantep'e geri döndü haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN