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Son dakika: İzlanda'daki skandalı yapanın kim olduğu ortaya çıktı! Emre Belözoğlu'na tuvalet fırçası uzatan kişi...
İzlandalı bir taraftar, açıklama yaptığı sırada Emre Belözoğlu'na, mikrofon tutar gibi tuvalet fırçası uzatmıştı. İzlanda'da yaşanan skandal, gündemin bir numaralı maddesi oldu. Tuvalet fırçası rezaletinin de perde arkası ve o kişinin kim olduğuna dair bir iddia ortaya atıldı...
10 Haziran 2019 Pazartesi 13:16
Güncelleme: 10.06.2019 13:18
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Söz konusu taraftar, daha sonra gözden kayboldu. Bu durum büyük tepkilere neden oldu.
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İzlanda'da kafilemiz 3 saat kadar havalimanında bekletilirken Emre Belözoğlu'na yapılan skandal hareket sabırları taşırdı.
Görüntüler sosyal medyada büyük gündem olurken, Emre Belözoğlu'na tuvalet fırçası uzatan İzlandalı sosyal medyada aranmaya başladı.
Emre Belözoğlu'na tuvalet fırçası uzatan İzlandalı, Burak Yılmaz'ın basın röportaj verdiği esnada da çekimlerini sürdürdü.
SOSYAL MEDYADA YANLIŞ ALARM
Sosyal medyada önce Benedikt Gretarsson isimli bir İzlandalı'nın o isim olduğu sanıldı. Bu kişinin sosyal medya hesabına binlerce tepki mesajı yağdı.