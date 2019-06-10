Son dakika: İzlanda'daki skandalı yapanın kim olduğu ortaya çıktı! Emre Belözoğlu'na tuvalet fırçası uzatan kişi... - Fotomaç
10 Haziran 2019, Pazartesi
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Haberler Galeri Son dakika: İzlanda'daki skandalı yapanın kim olduğu ortaya çıktı! Emre Belözoğlu'na tuvalet fırçası uzatan kişi... 

Son dakika: İzlanda'daki skandalı yapanın kim olduğu ortaya çıktı! Emre Belözoğlu'na tuvalet fırçası uzatan kişi... 

İzlandalı bir taraftar, açıklama yaptığı sırada Emre Belözoğlu'na, mikrofon tutar gibi tuvalet fırçası uzatmıştı. İzlanda'da yaşanan skandal, gündemin bir numaralı maddesi oldu. Tuvalet fırçası rezaletinin de perde arkası ve o kişinin kim olduğuna dair bir iddia ortaya atıldı...

10 Haziran 2019 Pazartesi 13:16 Güncelleme: 10.06.2019 13:18
Son dakika: İzlanda'daki skandalı yapanın kim olduğu ortaya çıktı! Emre Belözoğlu'na tuvalet fırçası uzatan kişi...

Söz konusu taraftar, daha sonra gözden kayboldu. Bu durum büyük tepkilere neden oldu.

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Son dakika: İzlanda'daki skandalı yapanın kim olduğu ortaya çıktı! Emre Belözoğlu'na tuvalet fırçası uzatan kişi...

İzlanda'da kafilemiz 3 saat kadar havalimanında bekletilirken Emre Belözoğlu'na yapılan skandal hareket sabırları taşırdı.

Son dakika: İzlanda'daki skandalı yapanın kim olduğu ortaya çıktı! Emre Belözoğlu'na tuvalet fırçası uzatan kişi...

Görüntüler sosyal medyada büyük gündem olurken, Emre Belözoğlu'na tuvalet fırçası uzatan İzlandalı sosyal medyada aranmaya başladı.

Son dakika: İzlanda'daki skandalı yapanın kim olduğu ortaya çıktı! Emre Belözoğlu'na tuvalet fırçası uzatan kişi...

Emre Belözoğlu'na tuvalet fırçası uzatan İzlandalı, Burak Yılmaz'ın basın röportaj verdiği esnada da çekimlerini sürdürdü.

Son dakika: İzlanda'daki skandalı yapanın kim olduğu ortaya çıktı! Emre Belözoğlu'na tuvalet fırçası uzatan kişi...

SOSYAL MEDYADA YANLIŞ ALARM

Sosyal medyada önce Benedikt Gretarsson isimli bir İzlandalı'nın o isim olduğu sanıldı. Bu kişinin sosyal medya hesabına binlerce tepki mesajı yağdı.

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