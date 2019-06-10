İzlandalı bir taraftar, açıklama yaptığı sırada Emre Belözoğlu'na, mikrofon tutar gibi tuvalet fırçası uzatmıştı. İzlanda'da yaşanan skandal, gündemin bir numaralı maddesi oldu. Tuvalet fırçası rezaletinin de perde arkası ve o kişinin kim olduğuna dair bir iddia ortaya atıldı...