Zeki çelik ve güçlü – Fotomaç – 03 Haziran 2019
03 Haziran 2019, Pazartesi
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Zeki çelik ve güçlü

Genç isimlerle bezeli ay-yıldızlılar Özbekistan’ı ’in attığı iki golle mağlup etti. Hem gelecek için hem de maçı öncesi herkese umut verdi.

A engel tanımıyor. ile yeni bir sayfa açan milliler, Alanya'da Özbekistan'ı 2-0 mağlup ederek üst üste 4. galibiyetini aldı. Güneş, maçı öncesi bu kez genç ve yedek isimlerin ağırlıkta olduğu bir takım sahaya sürdü. Ancak onlar da as oyunculardan geri kalmadı. Özbekistan karşısında tribünleri mutlu eden ay-yıldızlılar, Lille forması giyen 22 yaşındaki ile sonuca gitti.

SIRA FRANSA'DA
Genç yıldız, 17. dakikada İrfan'ın frikiğini kafa ile gole çevirdi. 57'de ise Kenan'ın kaleciden dönen topunu ağlara gönderdi ve skoru belirledi. Milliler son dakikalarda İrfan ile bir de penaltı atışından yararlanamadı. Şimdi gözler 2020 elemelerinde oynayacağımız Fransa maçına çevrildi. Cumartesi akşamı 21.45'te Konya'da oynanacak karşılaşmada da A Milliler'den galibiyet bekliyoruz.

ÇAVUŞOĞLU DESTEK VERDİ
Dışişleri Bakanı Mevlüt da Türkiye-Özbekistan milli maçını statta izledi. Çavuşoğlu, karşılaşmayı, yeni seçilen Türkiye Federasyonu Başkanı , Özbekistan Futbol Federasyonu Başkan Yardımcısı Sanat Sharipov ve Antalya Valisi Münir Karaloğlu'yla beraber takip etti.

ÖZBEKİSTAN'A YENİ KADRO
Hazırlık maçında Özbekistan ile karşı karşıya gelen A Milli Futbol Takımı, ile yapılan mücadeleye göre 10 değişiklikle sahada yer aldı. Şenol Güneş, Yunanistan maçının ilk 11'inde yer alan futbolculardan sadece Çağlar Söyüncü'yü Özbekistan karşısında 11'de görevlendirdi. Milli takımda Uğurcan Çakır, Hasan Ali, Mahmut, Okay, , Yusuf Yazıcı, ve kadroda yer almadı.

BÜYÜK USTA
Millilerimiz, Şenol Güneş ile 4. maçında 4. galibiyetini aldı. Grup maçlarında Arnavutluk ve Moldova'yı hazırlık maçlarında ise Yunanistan ve Özbekistan'ı yendi. 4 maçta 10 gol atıp, 1 gol yedi.

BAYRAK DAĞITILDI
Bahçeşehir Okulları Stadı dışındaki etkinlik alanlarında ve stat içinde futbolseverlere Türk bayrakları dağıtıldı. Ayrıca Özbekistan karşılaşması öncesinde Milli Takım Taraftar Kulübü, etkinlikler düzenledi.

CUPER'E FORMA
Özbekistan karşılaşması öncesinde A Milli Takım'ın hocası Şenol Güneş ve takım kaptanı Emre Belözoğlu, konuk milli takımın teknik direktörü Hector Cuper'e, üzerinde ismi yazılı Türk Milli Takımı forması hediye etti. Cuper bu durumdan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

  1. 3.6.2019
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