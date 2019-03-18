Milli maçlar ne zaman Arnavutluk ve Moldova maçlarımız hangi kanalda? Türkiye takım kadrosu, yayın bilgileri...
A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri kapsamında Arnavutluk ve Moldova ile karşılaşacak. H Grubu'nda yer alan A Milliler, grupta 22 Mart Cuma günü deplasmanda Arnavutluk, 25 Mart Pazartesi günü de Eskişehir'de Moldova ile mücadele edecek. Ay-yıldızlı takıma dair son durum ve maçların oynanacağı kanal bilgisi FOTOMAC.COM.TR'de...
A Milli Futbol Takımımız 22 Mart'taki Arnavutluk karşılaşması için uçakla önce Tiran'a gidecek, daha sonra ise kara yoluyla maçın oynanacağı İşkodra kentine geçecek. Teknik direktör Şenol Güneş, aynı gün bir milli futbolcu ile Loro Borici Stadyumu'nda TSİ 20.30'da basın toplantısı düzenleyecek. Milliler, son çalışmasını toplantıyı takiben stadyumda TSİ 21.00'de gerçekleştirecek.
A MİLLİLERİMİZ'İN MAÇLARI NE ZAMAN HANGİ KANALDA?
Arnavutluk ile Türkiye arasındaki karşılaşma 22 Mart Cuma günü TSİ 22.45'te başlayacak ve TRT1'den naklen yayınlanacak.
A Milli Takım kafilesi, Eskişehir'de Moldova'yı konuk edeceği gruptaki ikinci maç için 23 Mart'ta İşkodra'dan Eskişehir'e geçecek.
Eskişehir Yeni Stadyum'un ev sahipliği yapacağı Türkiye-Moldova mücadelesi, 25 Mart Pazartesi günü saat 20.00'de başlayacak ve TRT1'den canlı yayınlanacak.
ADAY KADRO
A Milli Takım'da sözleşmesi 1 Haziran 2019'da yürürlüğe girecek Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından Arnavutluk ve Moldova maçlarında görevlendirildi.
Şenol Güneş'in belirlediği aday kadroda şu futbolcular bulunuyor:
Kaleciler: Mert Günok (Medipol Başakşehir), Muhammed Şengezer (Bursaspor), Uğurcan Çakır (Trabzonspor), Sinan Bolat (Royal Antwerp)
Defans: Gökhan Gönül (Beşiktaş), Mehmet Zeki Çelik (Lille), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Kaan Ayhan (Fortuna Düsseldorf), Merih Demiral (Sassuolo), Ozan Kabak (Stuttgart), Hasan Ali Kaldırım (Fenerbahçe), Emre Taşdemir (Galatasaray)
Orta saha: Deniz Türüç (İstikbal Mobilya Kayserispor), Efecan Karaca (Aytemiz Alanyaspor), Yusuf Yazıcı (Trabzonspor), Dorukhan Toköz, Oğuzhan Özyakup, Güven Yalçın (Beşiktaş), Emre Belözoğlu, İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir (Medipol Başakşehir), Mehmet Topal (Fenerbahçe), Okay Yokuşlu (Celta Vigo), Yunus Mallı (Wolfsburg), Emre Kılınç (Demir Grup Sivasspor), Hakan Çalhanoğlu (Milan)
Forvet: Burak Yılmaz (Beşiktaş), Cenk Tosun (Everton)
- 18.03.2019
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Süper Lig’e koşuyor
Toplam 1
Yorum
ali hak ettiği süper lig yakındır.çıkacak. bekliyoruz. şampiyon denizlispor.
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Donk’un kontratı 1 yıl daha uzadı
Toplam 1
Yorum
hagi10 adam hakediyor helal olsun aslanımmm
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MAÇ SONUCU: Atiker Konyaspor - Çaykur Rizespor 0-2
Toplam 1
Yorum
TEBRİKLER ONUN ADI OKAN BURUK. BEN HOCAYIM VEDE BURADAYIM DİYOR BU ESKİ ASLAN.TEBRİKLER OKAN HOCAM
Milli maçlar ne zaman Arnavutluk ve Moldova maçlarımız hangi kanalda? Türkiye takım kadrosu, yayın bilgileri... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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