CANLI | Milli mesai başladı! Şenol Güneş'ten ilk sözler...

2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri'nde Arnavutluk ve Moldova ile yapacağı H Grubu'ndaki ilk iki maçın hazırlıklarına başladı. Grupta 22 Mart Cuma günü deplasmanda Arnavutluk, 25 Mart Pazartesi günü de Eskişehir'de Moldova ile karşılaşacak ay-yıldızlı takımda yeni teknik direktör Şenol Güneş, basın toplantısı düzenliyor...

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