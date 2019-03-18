CANLI | Milli mesai başladı! Şenol Güneş'ten ilk sözler...
A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri'nde Arnavutluk ve Moldova ile yapacağı H Grubu'ndaki ilk iki maç öncesi Riva'daki Milli Takım Tesisleri'nde basın toplantısı düzenliyor... Güneş'in ilk sözleri şöyle oldu: "Arnavutluk ve Moldova maçlarıyla yeni bir dönem başlıyor. Avrupa Şampiyonası ve Dünya Kupası görevleri için buradayım. Birlikte hayal edelim, birlikte düşünelim. Düş kuralım ama düşlerimizi satmayalım. 'Daha iyisini yapabilir miyiz?' diye düşünelim." Öte yandan Güneş, Milli Takım'a çağırılmayan oyuncularla ilgili de şu ifadeleri kullandı: "Emre Belözoğlu, Burak, Gökhan, Mahmut, Hasan Ali, Arda, Caner, Gökhan Akkan, Serkan Kırıntılı, Umut Bulut ve herkes Milli Takım için heyecan duymalı." Güneş, Antalyaspor forması giyen Nazım Sangare ile ilgili de şöyle konuştu: "Nazım Sangare'nin Türk olup olmadığını bilmiyordum. Bu da benim eksikliğim. Bülent Korkmaz'dan öğrendim, eksilerini, artılarını anlattı. İleride o da kadroda yer alabilir."
2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri'nde Arnavutluk ve Moldova ile yapacağı H Grubu'ndaki ilk iki maçın hazırlıklarına başladı. Grupta 22 Mart Cuma günü deplasmanda Arnavutluk, 25 Mart Pazartesi günü de Eskişehir'de Moldova ile karşılaşacak ay-yıldızlı takımda yeni teknik direktör Şenol Güneş, basın toplantısı düzenliyor...
- 18.03.2019
- Güncelleme: 18.03.2019 15:32
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Süper Lig’e koşuyor
Toplam 1
Yorum
ali hak ettiği süper lig yakındır.çıkacak. bekliyoruz. şampiyon denizlispor.
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Donk’un kontratı 1 yıl daha uzadı
Toplam 1
Yorum
hagi10 adam hakediyor helal olsun aslanımmm
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MAÇ SONUCU: Atiker Konyaspor - Çaykur Rizespor 0-2
Toplam 1
Yorum
TEBRİKLER ONUN ADI OKAN BURUK. BEN HOCAYIM VEDE BURADAYIM DİYOR BU ESKİ ASLAN.TEBRİKLER OKAN HOCAM
CANLI | Milli mesai başladı! Şenol Güneş'ten ilk sözler... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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