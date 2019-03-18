CANLI | Milli mesai başladı! Şenol Güneş'ten ilk sözler...
18 Mart 2019, Pazartesi
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| Milli mesai başladı! 'ten ilk sözler...

CANLI | Milli mesai başladı! Şenol Güneş'ten ilk sözler...

A Teknik Direktörü , 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri'nde Arnavutluk ve Moldova ile yapacağı H Grubu'ndaki ilk iki maç öncesi Riva'daki Milli Takım Tesisleri'nde basın toplantısı düzenliyor... Güneş'in ilk sözleri şöyle oldu: "Arnavutluk ve Moldova maçlarıyla yeni bir dönem başlıyor. Avrupa Şampiyonası ve Dünya Kupası görevleri için buradayım. Birlikte hayal edelim, birlikte düşünelim. Düş kuralım ama düşlerimizi satmayalım. 'Daha iyisini yapabilir miyiz?' diye düşünelim." Öte yandan Güneş, Milli Takım'a çağırılmayan oyuncularla ilgili de şu ifadeleri kullandı: "Emre Belözoğlu, Burak, Gökhan, Mahmut, Hasan Ali, Arda, Caner, Gökhan Akkan, Serkan Kırıntılı, Umut Bulut ve herkes Milli Takım için heyecan duymalı." Güneş, Antalyaspor forması giyen Nazım Sangare ile ilgili de şöyle konuştu: "Nazım Sangare'nin Türk olup olmadığını bilmiyordum. Bu da benim eksikliğim. Bülent Korkmaz'dan öğrendim, eksilerini, artılarını anlattı. İleride o da kadroda yer alabilir."

2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri'nde Arnavutluk ve Moldova ile yapacağı H Grubu'ndaki ilk iki maçın hazırlıklarına başladı. Grupta 22 Mart Cuma günü deplasmanda Arnavutluk, 25 Mart Pazartesi günü de Eskişehir'de Moldova ile karşılaşacak ay-yıldızlı takımda yeni teknik direktör , basın toplantısı düzenliyor...

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  1. 18.03.2019
  2. Güncelleme: 18.03.2019 15:32
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