Şenol Güneş'ten Arda Turan açıklaması
A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, basın toplantısında Arda Turan ile ilgili açıklamalarda bulundu. Güneş, "Buraya peşin hükümle gelmedim. Arda Turan veya Caner Erkin'in hukuken suç unsurları var mı? Yok. Hata yaptılar ve düzeltme durumları var mı? Var. Her oyuncu buraya gelebilir ama sırf oyuncuyu memnun etmek için Milli Takım'a almam." ifadelerini kullandı.
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