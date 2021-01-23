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'den bombası!

Transferin gözde kulübü Medipol , takımdan ayrılma ihtimali olan futbolcular doğrultusunda kadrosunu takviye etmeye hazırlanıyor. Başakşehir, ekibi El-İttihad Kalba’yla kontratını fesheden ’nın eski sol açığı ’le 1.5 yıllık anlaşmaya vardı.

Medipol Başakşehir Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ocak 2021 Cumartesi 00:02 Güncelleme Tarihi: 23 Ocak 2021 Cumartesi 06:50
Başakşehir'den Fernandes bombası!

Turuncu-lacivertliler transferde ilk olarak tanıdık bir isme yöneldi. Turuncu-lacivertli kurmaylar, ailevi sorunları nedeniyle ekibi El-İttihad Kalba'yla kontratını fesheden Alanyasporlu eski yıldız futbolcu Junior 'le anlaştı. Bonservisi elinde olan 32 yaşındaki sol açık, 'in 1 yılı opsiyonlu 1.5 yıllık teklifini kabul etti. Sezon başında bonservissiz El-İttihad'a giden Şilili futbolcu burada oynadığı 13 maçta 3 gol, 1 asist yaptı. 'da geçtiğimiz sezon 29 maçta forma giyen Fernandes, 8 gol, 4 asistle dikkatleri üzerine çekmişti.

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