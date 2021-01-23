Başakşehir'den Fernandes bombası!

Turuncu-lacivertliler transferde ilk olarak tanıdık bir isme yöneldi. Turuncu-lacivertli kurmaylar, ailevi sorunları nedeniyle Birleşik Arap Emirlikleri ekibi El-İttihad Kalba'yla kontratını fesheden Alanyasporlu eski yıldız futbolcu Junior Fernandes'le anlaştı. Bonservisi elinde olan 32 yaşındaki sol açık, Başakşehir'in 1 yılı opsiyonlu 1.5 yıllık teklifini kabul etti. Sezon başında bonservissiz El-İttihad'a giden Şilili futbolcu burada oynadığı 13 maçta 3 gol, 1 asist yaptı. Alanyaspor'da geçtiğimiz sezon 29 maçta forma giyen Fernandes, 8 gol, 4 asistle dikkatleri üzerine çekmişti.