Başakşehir Teknik Direkörü Okan Buruk: Hiçbir takım yenilmez değildir

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk ve kaleci Mert Günok UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda Paris Saint-Germain maçı öncesi açıklamalarda bulunuyor.

Okan Buruk'un açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

Hem ülke takımı olarak elde edeceğimiz prestij, hem yayın saatine baktığımızda dünyanın birçok yerinde izlenecek bir maç. Türk futbolunu temsil etme anlamında önemli bir maça çıkacağız.

ÇOK ÖNEMLİ BİR MAÇ

Ülke puanı anlamında çok önemli bir maç. Bu sene grupta toplayacağımız puanlar çok değerli. İlk maçta bunu başaramadık ama aynı istekle bu maça hazırlanıyoruz.

Leipzig maçının başlangıcı belki çok iyi olmamıştı ama oyunun ilerleyen dakikalarında, gerçek oyunumuzu ortaya koyduğumuzda herkesle başa baş gidebileceğimizi gördük.

Son üç maça baktığımızda, oyun olarak hep üstüne koyarak gidiyoruz. Bu çok önemli bizim için. Oyun ritmimizi ve kendimize olan güvenimizi yakaladık.

Biz hem fiziksel hem de psikolojik olarak çok daha yukarıya çıktık. Bunu her gün geliştireceğiz.

PSG ÇOK FARKLI



PSG çok farklı, çok fazla yıldıza sahip bir takım. Bazen bireysel oyundaki oyuncuların kaliteleriyle yaptıkları işe engel olamıyorsunuz ama biz takım olarak iyi bir futbol oynamaya çalışacağız.

LEIPZIG'İ KAFAMIZDA ÇOK FAZLA BÜYÜTMÜŞTÜK

Geçen hafta zaman zaman başa baş, zaman zaman üstün oynadığımız bir maç yaşadık. Bu bir anlamda kendimize güven verdi. Belki de maçtan önce Leipzig'i kafamızda çok fazla büyütmüştük. Bizim de gol atıp öne geçebileceğimiz pozisyonlar vardı.

Kadro olarak, daha geniş bir kadroya ulaştık. Bütün oyuncularımızı burada tek tek kullanacağız. En önemli kelime 'rakipten korkmamak' olacak.

RAKİPTE KİM OLURSA OLSUN

Yarın takım savunmasını çok doğru bir şekilde yapmamız gerekiyor. PSG'nin Manchester United maçına baktığımızda birçok pozisyon verdiklerini gördük. Rakipte kim olursa olsun, korkmamamız gerekiyor. Hiçbir takım yenilmez değildir.

HER FUTBOLCUNUN HAYALİ...

Her futbolcunun hayali Şampiyonlar Ligi arenasında olabilmek. Bir teknik adam olarak da benim hayalim Şampiyonlar Ligi'nde saha kenarında olmaktı. Bu amaca ulaştık.



Mert Günok'un açıklamaları:

ÇOK ZOR BİR MAÇA ÇIKACAĞIZ

Hem ben, hem takımım hazırız. Her maçın konsantrasyonu ayrı olmak zorunda. Yarın çok zor bir maça çıkacağımızı biliyoruz. Gruptan çıkma söylemleri için bence biraz erken. Önemli olan bizim iyi bir futbol ortaya koymamız ve puanlar almamız.

Kendi içimizden çok, Avrupa'ya dönmemiz gerekiyor. Biz geçen sene hem şampiyon olup hem de Avrupa Ligi'nde gruptan çıkıp, bir tur daha ilerleyerek gösterdik. Belki pandemi olmasaydı biraz daha ileri gidebilirdik.

Geçen sene, iki kulvarı aynı anda götürebileceğimizi gösterdik. Bu aslında biraz da bütün kulüplerimizin yapması gereken bir durum. Şu an bulunduğumuz noktada, ülke puanı olarak iyi bir durumda değiliz. Çok fazla takımla bu arenada bulunmamız gerekiyor.