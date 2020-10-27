Okan Buruk: Hiçbir takım yenilmez değildir

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk ve kaleci Mert Günok, UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda Paris Saint-Germain ile oynayacakları maç öncesi basın toplantısı düzenledi. Hem kendilerini hem de Türk futbolunu temsil etmek adına çok önemli bir karşılaşmaya çıkacaklarını söyleyen Buruk, "Hiçbir takım yenilmez değildir." dedi.

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk ve kaleci Mert Günok UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda Paris Saint-Germain ile oynayacakları maç öncesi basın toplantısı düzenledi. Buruk'un açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"HİÇBİR TAKIM YENİLMEZ DEĞİLDİR"

"Dünyanın birçok yerinde PSG maçı izlenecek. Hem kendimizi, hem de Türk futbolunu temsil etmek anlamında çok önemli bir karşılaşmaya çıkıyoruz. Hiçbir takım yenilmez değildir."

"İYİ BİR FUTBOL OYNAMAYA ÇALIŞACAĞIZ"

"PSG çok farklı, çok fazla yıldıza sahip bir takım. Bazen bireysel oyundaki oyuncuların kaliteleriyle yaptıkları işe engel olamıyorsunuz ama biz takım olarak iyi bir futbol oynamaya çalışacağız. Biz hem fiziksel hem de psikolojik olarak çok daha yukarıya çıktık. Bunu her gün geliştireceğiz."

"OYUN OLARAK ÜSTÜNE KOYARAK GİDİYORUZ"

"Son üç maça baktığımızda, oyun olarak hep üstüne koyarak gidiyoruz. Bu çok önemli bizim için. Oyun ritmimizi ve kendimize olan güvenimizi yakaladık. Leipzig maçının başlangıcı belki çok iyi olmamıştı ama oyunun ilerleyen dakikalarında, gerçek oyunumuzu ortaya koyduğumuzda herkesle başa baş gidebileceğimizi gördük."

"BELKİ DE MAÇTAN ÖNCE LEIPZIG'İ KAFAMIZDA ÇOK BÜYÜTMÜŞTÜK"

"Geçen hafta zaman zaman başa baş, zaman zaman üstün oynadığımız bir maç yaşadık. Bu bir anlamda kendimize güven verdi. Belki de maçtan önce Leipzig'i kafamızda çok fazla büyütmüştük. Bizim de gol atıp öne geçebileceğimiz pozisyonlar vardı."

"KİM OLURSA OLSUN RAKİPTEN KORKMAMAMIZ GEREKİYOR"

"Kadro olarak, daha geniş bir kadroya ulaştık. Bütün oyuncularımızı burada tek tek kullanacağız. En önemli kelime 'rakipten korkmamak' olacak. Takım savunmasını çok doğru bir şekilde yapmamız gerekiyor. PSG'nin Manchester United maçına baktığımızda birçok pozisyon verdiklerini gördük. Rakipte kim olursa olsun, korkmamamız gerekiyor."

"BİR TEKNİK ADAM OLARAK HAYALİM ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE SAHA KENARINDA OLMAKTI"

"Her futbolcunun hayali Şampiyonlar Ligi arenasında olabilmek. Bir teknik adam olarak da benim hayalim Şampiyonlar Ligi'nde saha kenarında olmaktı. Bu amaca ulaştık."

Mert Günok'un açıklamaları:

"Hem ben, hem takımım hazırız. Her maçın konsantrasyonu ayrı olmak zorunda. Çok zor bir maça çıkacağımızı biliyoruz. Gruptan çıkma söylemleri için bence biraz erken. Önemli olan bizim iyi bir futbol ortaya koymamız ve puanlar almamız."