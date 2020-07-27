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27 Temmuz 2020, Pazartesi
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'dan büyük jest

Kasımpaşa'dan büyük jest

, 'in futbolcu ve teknik heyetini alkışlarla karşıladı. Lacivert-beyazlılar, Başakşehirli oyuncular sahaya çıkmadan önce çıkış tünelinin önünde karşılıklı dizildi.

, 'in futbolcu ve teknik heyetini alkışlarla karşıladı. Lacivert-beyazlılar, Başakşehirli oyuncular sahaya çıkmadan önce çıkış tünelinin önünde karşılıklı dizildi. Oyuncular sahaya çıkarken ise alkışlarla rakiplerinin şampiyonluğunu kutladı. Ev sahibi tribününde de "Şampiyon Başakşehir Futbol Kulübüne Şampiyonlar Ligi'nde başarılar dileriz" pankartı yer aldı.
  1. 27.7.2020
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