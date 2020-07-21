Şehrin efsaneleri! İşte Başakşehir'in şampiyonluğunda öne çıkan isimler
Teknik direktör Okan Buruk ile tarih yazan turuncu-lacivertlilerde 3 isim öne çıktı: Edin Visca, Demba Ba ve Enzo Crivelli Bu oyuncular tam 57 gole direkt katkı sağladı, şampiyonlukta büyük rol oynadı. İrfan Can maestro, Mahmut ise kilit adamdı Kaleci Mert’le de Süper Lig’in en az gol yiyen takımı olan Başakşehir, Türk futbolunun 6. şampiyonu unvanını almayı başardı.
Süper Lig'in 33. haftasında zaferini ilan eden Başakşehir, Türkiye'nin 6. şampiyonu olarak tarihe geçti. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor ve Bursaspor'dan sonra kupayı kazanan turuncu-lacivertlilerde; Edin Visca, Demba Ba, Enzo Crivelli, İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir ve kaleci Mert Günok öne çıkan oyuncular oldu. Edin Visca- Demba Ba-Enzo Crivelli üçlüsü, tam 57 gole direkt katkı sağladı. Visca 12 gol-13 asist, Ba 12 gol-5 asist, Crivelli ise 11 gol-4 asistlik performansı ile Medipol Başakşehir'in zaferinde öne çıktı.
MERT'TEN GEÇİT YOK!
Sezon başından bu yana performansıyla birlikte birçok kulübün transfer listesine giren İrfan Can, Başakşehir'in maestrosu gibiydi. Ligin en istikrarlı ismi olan Mahmut Tekdemir de takımın kilit adamıydı. 16 yıldır Başakşehir forması giyen 32 yaşındaki futbolcu, kritik maçlarda attığı gollerle de takımına hayat verdi. Performansıyla A Milli Takım'ın da vazgeçilmezi olan Mert Günok kahramanlar arasına adını yazdırdı. Başakşehir, tecrübeli file bekçisiyle ligin en az gol yiyen takımı olmayı başardı.
MEHMET TARİHE GEÇTİ
Başakşehir'in şampiyonluğunda en çok konuşulan isimlerden biri de Mehmet Topal oldu. 2007-2008'de Galatasaray ile ligde mutlu sona ulaşan 34 yaşındaki futbolcu, 2013-14'te de F.Bahçe ile şampiyonluk kupasını kaldırmıştı. Mehmet Topal, 3 farklı takımla Süper Lig'de şampiyonluk sevinci yaşayan ilk Türk futbolcu oldu.
4 BÜYÜKLERE KARŞI 15 KEZ KAZANDI
Şampiyon Başakşehir, son 4 sezonda 4 büyüklere karşı Süper Lig'de 15 galibiyet, 10 beraberlik, 7 yenilgi aldı. Başakşehir, son 4 sezonda Trabzonspor, Galatasaray ve Beşiktaş'ı 4'er kez mağlup etti, Fenerbahçe'ye 3 kez üstünlük sağladı. Turuncu-lacivertliler, Fenerbahçe'ye 4, Galatasaray'a 2, Beşiktaş'a 1 kez mağlup olurken, Trabzonspor'a bu süreçte mağlup olmadı.
HÜSRANLA BAŞLADI ZAFERLE BİTİRDİ
Sezona kötü bir başlangıç yapan Başakşehir, Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu'nda Olympiakos'a elendi. Avrupa Lig'i ve Süper Lig'in yer aldığı ilk 8 resmi karşılaşmada yalnızca 1 galibiyet alan turuncu- lacivertliler, 5 kez de sahadan yenilgiyle ayrıldı. Süper Lig'in 4. haftasına 14. sıraya kadar gerileyen İstanbul ekibi, daha sonra müthiş bir çıkışa geçti, ilk yarıyı da ikinci sırada tamamladı. Ligin 28. haftasında liderliği alan Okan Buruk'un öğrencileri, ikinci yarıda topladığı 36 puanla bitime bir hafta kala şampiyonluğu ilan etti.
KUPA CANAVARI GÖKHAN İNLER
Başakşehir'in tecrübeli isimlerinden Gökhan İnler, kariyerindeki 8. kupa zaferini yaşadı. 2006'da transfer olduğu Zürih'in 25 yıl şampiyonluk özlemine son verdiği kadroda yer alan Gökhan, burada üst üste iki kez bu başarıya ulaştı. Yıldız oyuncu, daha sonra transfer olduğu Napoli ile iki İtalya Kupası ve bir de İtalya Süper Kupa sevinci yaşadı. 36 yaşındaki futbolcu, 2016'da Leicester City ile Premier Lig'de; 2017'de de Beşiktaş'la Süper Lig'de şampiyonluk kupası kaldırmıştı.
- 21.7.2020
- Fenerbahçe ve Galatasaray'dan ikinci transfer düellosu! Süper Lig'in yıldızı...
- Fenerbahçe'de moraller bozuk! İşte idmandan kareler
- Galatasaray'ın gözdesi konuştu! "Transfer olmak istiyorum"
- Dünya yıldızları için devrede! Emre Belözoğlu'ndan online transfer görüşmesi
- Fatih Terim neşteri vurdu! Galatasaray'da 7 yolcu birden
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Şehrin efsaneleri! İşte Başakşehir'in şampiyonluğunda öne çıkan isimler haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.