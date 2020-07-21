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21 Temmuz 2020, Salı
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Şehrin efsaneleri! İşte 'in şampiyonluğunda öne çıkan isimler

Şehrin efsaneleri! İşte Başakşehir'in şampiyonluğunda öne çıkan isimler

Teknik direktör ile tarih yazan turuncu-lacivertlilerde 3 isim öne çıktı: , ve Bu oyuncular tam 57 gole direkt katkı sağladı, şampiyonlukta büyük rol oynadı. maestro, Mahmut ise kilit adamdı Kaleci Mert’le de ’in en az gol yiyen takımı olan , Türk futbolunun 6. şampiyonu unvanını almayı başardı.

Süper Lig'in 33. haftasında zaferini ilan eden , Türkiye'nin 6. şampiyonu olarak tarihe geçti. , , , ve Bursaspor'dan sonra kupayı kazanan turuncu-lacivertlilerde; , , , Kahveci, ve kaleci öne çıkan oyuncular oldu. Edin Visca- Demba Ba-Enzo Crivelli üçlüsü, tam 57 gole direkt katkı sağladı. Visca 12 gol-13 asist, Ba 12 gol-5 asist, Crivelli ise 11 gol-4 asistlik performansı ile Medipol Başakşehir'in zaferinde öne çıktı.

MERT'TEN GEÇİT YOK!
Sezon başından bu yana performansıyla birlikte birçok kulübün listesine giren İrfan Can, Başakşehir'in maestrosu gibiydi. Ligin en istikrarlı ismi olan Mahmut Tekdemir de takımın kilit adamıydı. 16 yıldır Başakşehir forması giyen 32 yaşındaki futbolcu, kritik maçlarda attığı gollerle de takımına hayat verdi. Performansıyla A 'ın da vazgeçilmezi olan Mert Günok kahramanlar arasına adını yazdırdı. Başakşehir, tecrübeli file bekçisiyle ligin en az gol yiyen takımı olmayı başardı.

MEHMET TARİHE GEÇTİ
Başakşehir'in şampiyonluğunda en çok konuşulan isimlerden biri de oldu. 2007-2008'de Galatasaray ile ligde mutlu sona ulaşan 34 yaşındaki futbolcu, 2013-14'te de F.Bahçe ile şampiyonluk kupasını kaldırmıştı. Mehmet Topal, 3 farklı takımla 'de şampiyonluk sevinci yaşayan ilk Türk futbolcu oldu.

4 BÜYÜKLERE KARŞI 15 KEZ KAZANDI
Şampiyon Başakşehir, son 4 sezonda 4 büyüklere karşı Süper Lig'de 15 galibiyet, 10 beraberlik, 7 yenilgi aldı. Başakşehir, son 4 sezonda Trabzonspor, Galatasaray ve Beşiktaş'ı 4'er kez mağlup etti, Fenerbahçe'ye 3 kez üstünlük sağladı. Turuncu-lacivertliler, Fenerbahçe'ye 4, Galatasaray'a 2, Beşiktaş'a 1 kez mağlup olurken, Trabzonspor'a bu süreçte mağlup olmadı.

HÜSRANLA BAŞLADI ZAFERLE BİTİRDİ
Sezona kötü bir başlangıç yapan Başakşehir, Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu'nda Olympiakos'a elendi. Avrupa Lig'i ve Süper Lig'in yer aldığı ilk 8 resmi karşılaşmada yalnızca 1 galibiyet alan turuncu- lacivertliler, 5 kez de sahadan yenilgiyle ayrıldı. Süper Lig'in 4. haftasına 14. sıraya kadar gerileyen İstanbul ekibi, daha sonra müthiş bir çıkışa geçti, ilk yarıyı da ikinci sırada tamamladı. Ligin 28. haftasında liderliği alan 'un öğrencileri, ikinci yarıda topladığı 36 puanla bitime bir hafta kala şampiyonluğu ilan etti.

KUPA CANAVARI GÖKHAN İNLER
Başakşehir'in tecrübeli isimlerinden Gökhan İnler, kariyerindeki 8. kupa zaferini yaşadı. 2006'da transfer olduğu Zürih'in 25 yıl şampiyonluk özlemine son verdiği kadroda yer alan Gökhan, burada üst üste iki kez bu başarıya ulaştı. Yıldız oyuncu, daha sonra transfer olduğu Napoli ile iki Kupası ve bir de İtalya Süper Kupa sevinci yaşadı. 36 yaşındaki futbolcu, 2016'da Leicester City ile Premier Lig'de; 2017'de de Beşiktaş'la Süper Lig'de şampiyonluk kupası kaldırmıştı.

  1. 21.7.2020
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