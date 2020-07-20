Başakşehir'den Visca'ya büyük jest! Heykeli dikilecek
Başakşehir Kulübü, kazanılan tarihi şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Edin Visca'nın heykelini dikmeye hazırlanıyor! Turuncu-lacivertli ekibin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Boşnak yıldızın heykelinin yer aldığı bir görsel ile Başkan Gümüşdağ'ın, "Visca'nın heykelini dikeceğiz" sözlerinin yer aldığı video dikkat çekti.
Süper Lig'de bitime 1 hafta kala tarihinin ilk şampiyonluğunu ilan eden Başakşehir, takım kaptanlarından Edin Visca'ya büyük bir jest yapmaya hazırlanıyor. Turuncu-laciverlilerin resmi Twitter hesabı, takımın şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan Boşnak futbolcunun heykelinin yer aldığı bir görsel paylaşıp, "Var bir hayalimiz!" notunu düştü.
Görselin altında ise Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ'ın, sezon başında Visca hakkında övgü dolu ifadeler kullandığı bir video paylaşıldı.
"HEYKELİNİ DİKECEĞİZ!"
Başkan Gümüşdağ söz konusu videoda, "Visca böyle giderse heykelini dikeceğiz" ifadelerini kullanmıştı.
?? Var bir hayalimiz!— İstanbul Başakşehir ?? #TürkiyeninYeniŞampiyonu (@ibfk2014) July 20, 2020
???????? #EdinVişça pic.twitter.com/aGHQeo9wLR
- 20.07.2020
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Yorum
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