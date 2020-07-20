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20 Temmuz 2020, Pazartesi
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'den Visca'ya büyük jest! Heykeli dikilecek

Başakşehir'den Visca'ya büyük jest! Heykeli dikilecek

Kulübü, kazanılan tarihi şampiyonlukta büyük pay sahibi olan 'nın heykelini dikmeye hazırlanıyor! Turuncu-lacivertli ekibin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Boşnak yıldızın heykelinin yer aldığı bir görsel ile Başkan Gümüşdağ'ın, "Visca'nın heykelini dikeceğiz" sözlerinin yer aldığı video dikkat çekti.

'de bitime 1 hafta kala tarihinin ilk şampiyonluğunu ilan eden , takım kaptanlarından 'ya büyük bir jest yapmaya hazırlanıyor. Turuncu-laciverlilerin resmi Twitter hesabı, takımın şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan Boşnak futbolcunun heykelinin yer aldığı bir görsel paylaşıp, "Var bir hayalimiz!" notunu düştü.

Görselin altında ise Başakşehir Başkanı 'ın, sezon başında Visca hakkında övgü dolu ifadeler kullandığı bir video paylaşıldı.

"HEYKELİNİ DİKECEĞİZ!"

Başkan Gümüşdağ söz konusu videoda, "Visca böyle giderse heykelini dikeceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

  1. 20.07.2020
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