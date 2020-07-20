Başakşehir'den Visca'ya büyük jest! Heykeli dikilecek

Süper Lig'de bitime 1 hafta kala tarihinin ilk şampiyonluğunu ilan eden Başakşehir, takım kaptanlarından Edin Visca'ya büyük bir jest yapmaya hazırlanıyor. Turuncu-laciverlilerin resmi Twitter hesabı, takımın şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan Boşnak futbolcunun heykelinin yer aldığı bir görsel paylaşıp, "Var bir hayalimiz!" notunu düştü.

Görselin altında ise Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ'ın, sezon başında Visca hakkında övgü dolu ifadeler kullandığı bir video paylaşıldı.

"HEYKELİNİ DİKECEĞİZ!"

Başkan Gümüşdağ söz konusu videoda, "Visca böyle giderse heykelini dikeceğiz" ifadelerini kullanmıştı.