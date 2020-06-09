Medipol Başakşehir resmen açıkladı! Corona virüsü testi...
Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir, futbolcular ve teknik heyet dahil olmak üzere kulüp çalışanlarına yapılan corona virüsü testinin sonuçlarının negatif olduğunu duyurdu.
Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir'den sevindiren haber geldi... Turuncu mavililer, yaptığı resmi açıklamada kulüp içerisinde corona virüsü bulgusu bulunan birine rastlanmadığını açıkladı.
İşte o açıklama;
"Futbol A takımı oyuncularımız, teknik heyetimiz, idari ekibimiz ve kulüp çalışanlarımıza bu hafta yapılan Covid-19 testlerinde tüm sonuçlar negatif çıkmıştır.
Futbolcularımız, takım halinde antrenmanları sürdürmeye devam etmektedir."
- 09.06.2020
- Güncelleme: 09.06.2020 11:19
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