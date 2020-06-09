Medipol Başakşehir resmen açıkladı! Corona virüsü testi... - Son dakika Medipol Başakşehir haberleri - Fotomaç
09 Haziran 2020, Salı
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Medipol resmen açıkladı! Corona virüsü testi...

Medipol Başakşehir resmen açıkladı! Corona virüsü testi...

ekiplerinden Medipol , futbolcular ve teknik heyet dahil olmak üzere kulüp çalışanlarına yapılan corona virüsü testinin sonuçlarının negatif olduğunu duyurdu.

ekiplerinden Medipol 'den sevindiren haber geldi... Turuncu mavililer, yaptığı resmi açıklamada kulüp içerisinde corona virüsü bulgusu bulunan birine rastlanmadığını açıkladı.

İşte o açıklama;

"Futbol A takımı oyuncularımız, teknik heyetimiz, idari ekibimiz ve kulüp çalışanlarımıza bu hafta yapılan Covid-19 testlerinde tüm sonuçlar negatif çıkmıştır.

Futbolcularımız, takım halinde antrenmanları sürdürmeye devam etmektedir."

  1. 09.06.2020
  2. Güncelleme: 09.06.2020 11:19
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