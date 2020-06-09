Medipol Başakşehir resmen açıkladı! Corona virüsü testi...

Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir'den sevindiren haber geldi... Turuncu mavililer, yaptığı resmi açıklamada kulüp içerisinde corona virüsü bulgusu bulunan birine rastlanmadığını açıkladı.

İşte o açıklama;

"Futbol A takımı oyuncularımız, teknik heyetimiz, idari ekibimiz ve kulüp çalışanlarımıza bu hafta yapılan Covid-19 testlerinde tüm sonuçlar negatif çıkmıştır.

Futbolcularımız, takım halinde antrenmanları sürdürmeye devam etmektedir."