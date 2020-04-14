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14 Nisan 2020, Salı
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Gümüşdağ taburcu oldu

Gümüşdağ taburcu oldu

Koronavirüs’e yakalanan Başkanı taburcu oldu. Gümüşdağ, tedavisi süresince ilgisinden dolayı Başkan ’a teşekkür etti.

Başkanı , koronavirüs tedavisi gördüğü hastaneden taburcu olduğunu açıkladı. Başkan Gümüşdağ, kulübün internet sitesinden bir teşekkür mesajı yayımladı. Gümüşdağ mesajında, "21 gün boyunca devam eden tedavim süresince başta Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Sağlık Bakanımız olmak suretiyle, arayıp şifa temennilerini dile getiren, mesaj atan, dualarını gönderen, bilgi almak için hastaneyi ve beni defalarca arayan aileme, dostlarıma, arkadaşlarıma, kendim ve eşim adına içten teşekkürlerimi sunarım" ifadelerini kullandı. Ayrıca Kulüpler Birliği ve diğer kulüpler Göksel Gümüşdağ için sosyal medyada twitter hesabından geçmiş olsun mesajı yayımladı.
  1. 14.4.2020
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