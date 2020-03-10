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10 Mart 2020, Salı
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'de Kopenhag maçı mesaisi!

Medipol Başakşehir'de Kopenhag maçı mesaisi!

son 16 turu ilk maçında deplasmanda 'nın FC Kopenhag takımı ile karşılaşacak olan 'de çalışmalar devam ediyor.

, 12 Mart Perşembe günü temsilcisi Kopenhag'ı konuk edeceği son 16 turu ilk maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Turuncu-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda oyuncular, 5'e 2 pas çalıştı. İdman, pas ve şut çalışmasıyla tamamlandı. Medipol Başakşehir, yarın akşam yapacağı antrenmanla Kopenhag karşılaşmasının hazırlıklarını tamamlayacak ve kampa girecek.

  1. 10.03.2020
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