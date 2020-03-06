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06 Mart 2020, Cuma
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Kopenhag-Başakşehir maçı seyircisiz oynanacak

Kopenhag-Başakşehir maçı seyircisiz oynanacak

Temsilcimiz 'in Avrupa Ligi son 16 turunda ekibi Kopenhag ile oynayacağı deplasman maçının koronavirüs tehdidi nedeniyle seyircisiz oynanacağı açıklandı.

Ayrıntılar geliyor...
  1. 06.03.2020
  2. Güncelleme: 06.03.2020 14:50
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