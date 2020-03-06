Kopenhag-Başakşehir maçı seyircisiz oynanacak
Temsilcimiz Medipol Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Danimarka ekibi Kopenhag ile oynayacağı deplasman maçının koronavirüs tehdidi nedeniyle seyircisiz oynanacağı açıklandı.
- 06.03.2020
- Güncelleme: 06.03.2020 14:50
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Yorum
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Yorum
fb. Sevinç gözyaşlarıdır.koca takımı ne hale getirdi.yaptığı transferlere bakın.aldırdığı oyucuyu beyenmiyor.lig bitiyor oyuncunun mevki yok
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