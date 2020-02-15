Başakşehir'de Avrupa Ligi hazırlıkları başladı
Süper Lig'in 22. haftasında Beşiktaş'ı 1-0 yenerek çıkışını sürdüren Medipol Başakşehir'de gözler, Sporting Lizbon maçına çevrildi. Turuncu-lacivertli takım, UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda yapacağı ilk mücadelenin hazırlıklarına başladı.
Turuncu-lacivertli takım, UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda 20 Şubat Perşembe günü deplasmanda Portekiz ekibi ile oynayacağı ilk maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.
Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanında yer alan sahada basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, Beşiktaş maçında forma giyen futbolcuların yenilenme çalışması yaptığı belirtildi.
Diğer futbolcuların ise ısınma hareketleri ve pas çalışmasının ardından çift kale maç oynadığı aktarıldı. Turuncu-lacivertli takım, hazırlıklarını bir günlük iznin ardından 17 Şubat Pazartesi günü sürdürecek.
- 15.02.2020
- Hamit Altıntop Almanya'da duyurdu! Ozan Kabak ve Mesut Özil...
- Ersun Yanal'ı çileden çıkarttılar! İki yıldız ve Galatasaray...
- Spor yazarları Başakşehir-Beşiktaş maçını değerlendirdi
- Başakşehir - Beşiktaş maçında Demba Ba attığı gole sevinmedi
- Rıdvan Dilmen'den Sergen Yalçın'a eleştiri: Yükselişi suni
-
‘Yardım’ kampanyası geliyor
Toplam 1
Yorum
emin gec bile kaldk.seve seve
-
Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
Konyalı Bülent Korkmaz kendini kanıtlamış bir hoca, her iki tarafa da hayırlı olur inşaallah Bu sene riskli bölgede çok takıldık haydi Büyent hoca
-
Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
canyavuz hayırlı olsun konyaspor hayırlı olsun cesur kaptan...
Başakşehir'de Avrupa Ligi hazırlıkları başladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.