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23 Aralık 2019, Pazartesi
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'den gol şov!

Başakşehir'den gol şov!

Avrupa'daki gururumuz Medipol , ligde de dolu dizgin ilerliyor. Turuncu-lacivertliler, kötü günler geçiren karşısında 4 gollü şov yaptı.

Şehir, 5'te Elia, 10'da Visca'nın başrolü oynadığı pozisyonlarda, Lopes ve Mert'in kendi kalelerini havalandırmasıyla maçın başında 2-0'ı buldu. Şoku üzerinden atan 'de 26'da Hasan'ın şutu direkte patladı. 38'de Kravets farkı bire indirdi ve devre skorunu ilan etti: 1-2. İkinci yarıya da hızlı başlayan turuncu-lacivertliler, 48'de Ba'yla 3-1 yaptı. 90+3'te Aleksic, son sözü söyledi: 1-4. 2. sıradaki , lider 'ın puan kaybıyla aradaki farkı 4'e düşürdü. Üst üste 2. yenilgisini alan Kayseri ise sonuncu sıraya indi.

ÖNEMLİ BİR 3 PUAN OLDU
Başakşehir Okan Buruk, rakiplerin puan kaybettiği haftada önemli bir avantajı değerlendirdiklerinin altını çizdi. Buruk, "Rakiplerin kaybettiği bir haftada kazanmayı düşünüyorduk. Bizim için önemli bir 3 puan ve iyi bir galibiyet oldu" diye konuştu.

  1. 23.12.2019
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