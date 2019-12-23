Başakşehir'den gol şov!
Avrupa'daki gururumuz Medipol Başakşehir, ligde de dolu dizgin ilerliyor. Turuncu-lacivertliler, kötü günler geçiren Kayseri karşısında 4 gollü şov yaptı.
Şehir, 5'te Elia, 10'da Visca'nın başrolü oynadığı pozisyonlarda, Lopes ve Mert'in kendi kalelerini havalandırmasıyla maçın başında 2-0'ı buldu. Şoku üzerinden atan Kayseri'de 26'da Hasan'ın şutu direkte patladı. 38'de Kravets farkı bire indirdi ve devre skorunu ilan etti: 1-2. İkinci yarıya da hızlı başlayan turuncu-lacivertliler, 48'de Ba'yla 3-1 yaptı. 90+3'te Aleksic, son sözü söyledi: 1-4. 2. sıradaki Başakşehir, lider Sivas'ın puan kaybıyla aradaki farkı 4'e düşürdü. Üst üste 2. yenilgisini alan Kayseri ise sonuncu sıraya indi.
ÖNEMLİ BİR 3 PUAN OLDU
Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, rakiplerin puan kaybettiği haftada önemli bir avantajı değerlendirdiklerinin altını çizdi. Buruk, "Rakiplerin kaybettiği bir haftada kazanmayı düşünüyorduk. Bizim için önemli bir 3 puan ve iyi bir galibiyet oldu" diye konuştu.
- 23.12.2019
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Toplam 3
Yorum
cem Aynen hocam sayende maglubiyete devam hakkımız var nasıl olsa
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Trabzonspor'da Ünal Karaman: Kötü oynama hakları var
Toplam 3
Yorum
cem Aynen hocam sayende maglubiyete devam hakkımız var nasıl olsa
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Toplam 3
Yorum
cemal Bize iki hafta yeter bu galibiyet, şampiyonluk Ünal Hoca ile hikaye, zaten bu sene şampiyon olamazsak sonrası zor
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