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27 Kasım 2019, Çarşamba
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'in rakibi Roma 'da

Başakşehir'in rakibi Roma İstanbul'da

Medipol 'in J Grubu 5. maçında yarın saat 20.55 'te Stadyumu'nda konuk edeceği İtalyan ekibi Roma, 'a geldi.

'in J Grubu'nun 5'inci haftasında yarın konuk edeceği 'nın Roma takımı, 'a geldi.

Sabah saatlerinde maç öncesi son idmanını yapan İtalyan ekibi, Roma'dan kalkan özel uçakla saat 18.30'da İstanbul Havalimanı'na gelirken, sonrasında konaklayacağı otele geçti.

Roma Teknik Direktörü Paulo Fonseca ve bir oyuncusu, TSİ 20.00'de maçın oynanacağı Başakşehir Stadyumu'nda basın toplantısı düzenleyecek.

  1. 27.11.2019
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