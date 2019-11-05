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05 Kasım 2019, Salı
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Wolfsberger maçı hazırlıklarına devam etti

Medipol Başakşehir Wolfsberger maçı hazırlıklarına devam etti

, Avrupa Ligi'nde 'nın Wolfsberger takımı ile 7 Kasım Perşembe günü deplasmanda yapacağı J Grubu 4. hafta maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Turuncu-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, ısınma hareketlerinin ardından pas ve taktik çalışmaları yapıldı.

, karşılaşma için yarın 'ya gidecek.

  1. 05.11.2019
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