UEFA'dan şok karar! İrfan Can sonrası Mehmet Topal... - Son dakika Süper Lig haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
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UEFA'dan şok karar! İrfan Can sonrası Mehmet Topal... 

UEFA, Başakşehir'in milli futbolcusu İrfan Can Kahveci'nin Avrupa Ligi'nde oynanan Wolfsberger maçında attığı golden sonra yaptığı 'asker selamı' nedeniyle soruşturma başlatmıştı. Bu soruşturma kararı sonrası UEFA'dan yeni bir hamle daha geldiği ortaya çıktı. İşte detaylar...

5 Kasım 2019 Salı 12:05 Güncelleme: 05.11.2019 12:11
UEFA'dan şok karar! İrfan Can sonrası Mehmet Topal...

UEFA, İrfan Can Kahveci'nin hakkında Wolfsberger maçında yaptığı asker selamlı sevinci nedeniyle hakkında soruşturma başlatmıştı.

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UEFA'dan şok karar! İrfan Can sonrası Mehmet Topal...

UEFA'nın bir skandala imza atıp Medipol Başakşehir'de oynayan tam 5 ismi daha soruşturmaya sevk ettiği öğrenildi.

UEFA'dan şok karar! İrfan Can sonrası Mehmet Topal...

Disiplin Kurulu'na sevk edilen bu isimler 1 hafta içerisinde savunmalarını UEFA'ya teslim edecekler.

UEFA'dan şok karar! İrfan Can sonrası Mehmet Topal...

Konuyla alakalı olarak konuşan Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, "Futbolcularımızın asker selamı gündem oldu. Böyle bir haklı mücadelede Mehmetçiğimize, komutanımıza selamı yollamaktan rahatsızlık değil onur ve mutluluk duyarız."

UEFA'dan şok karar! İrfan Can sonrası Mehmet Topal...

"Biz bu selamı çaktığımızda tüylerimiz diken diken olur. Hiç kusura bakmasınlar. Böyle bir çifte standart olmaz. Oyuncu kardeşlerime gol attıklarında herkesin duygusunu istediği gibi ifade edebileceğini söyledim."

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