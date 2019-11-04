Şok gelişme! İrfan Can Kahveci 2 hafta sahalardan uzak kalacak

Medipol Başakşehir ve Milli Takım'da İrfan Can Kahveci şoku yaşanıyor. Alanyaspor maçında sakatlanan Kahveci'nin, A Milli Futbol Takımımızın 14 Kasım'da İzlanda ile oynayacağı karşılaşmada forma giymesi beklenmiyor.





Başakşehir'den yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı;

Süper Lig'de Alanyaspor ile oynadığımız maçta sakatlanarak oyundan çıkarılan futbolcumuz İrfan Can Kahveci'nin sağ uyluk arka adalesinde kısmi yırtık ve kanama (ödem) tespit edilmiş olup, tedavi ve sahaya dönüş süresi en az 2 hafta olarak belirlenmiştir.