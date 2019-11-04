Şok gelişme! İrfan Can Kahveci 2 hafta sahalardan uzak kalacak - Son dakika Medipol Başakşehir haberleri - Fotomaç
04 Kasım 2019, Pazartesi
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Şok gelişme! 2 hafta sahalardan uzak kalacak

Şok gelişme! İrfan Can Kahveci 2 hafta sahalardan uzak kalacak

'in yıldız futbolcusu , 2 hafta sahalardan uzak kalacak. maçında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan Kahveci, 'ın İzlanda ile oynayacağı karşılaşmada da forma giyemeyecek.

ve 'da şoku yaşanıyor. maçında sakatlanan Kahveci'nin, A Milli Futbol Takımımızın 14 Kasım'da İzlanda ile oynayacağı karşılaşmada forma giymesi beklenmiyor.



Başakşehir'den yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı;

Süper Lig'de Alanyaspor ile oynadığımız maçta sakatlanarak oyundan çıkarılan futbolcumuz İrfan Can Kahveci'nin sağ uyluk arka adalesinde kısmi yırtık ve kanama (ödem) tespit edilmiş olup, tedavi ve sahaya dönüş süresi en az 2 hafta olarak belirlenmiştir.

  1. 04.11.2019
  2. Güncelleme: 04.11.2019 12:29
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