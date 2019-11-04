Şok gelişme! İrfan Can Kahveci 2 hafta sahalardan uzak kalacak
Medipol Başakşehir'in yıldız futbolcusu İrfan Can Kahveci, 2 hafta sahalardan uzak kalacak. Alanyaspor maçında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan Kahveci, Milli Takım'ın İzlanda ile oynayacağı karşılaşmada da forma giyemeyecek.
Medipol Başakşehir ve Milli Takım'da İrfan Can Kahveci şoku yaşanıyor. Alanyaspor maçında sakatlanan Kahveci'nin, A Milli Futbol Takımımızın 14 Kasım'da İzlanda ile oynayacağı karşılaşmada forma giymesi beklenmiyor.
Başakşehir'den yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı;
Süper Lig'de Alanyaspor ile oynadığımız maçta sakatlanarak oyundan çıkarılan futbolcumuz İrfan Can Kahveci'nin sağ uyluk arka adalesinde kısmi yırtık ve kanama (ödem) tespit edilmiş olup, tedavi ve sahaya dönüş süresi en az 2 hafta olarak belirlenmiştir.
- 04.11.2019
- Güncelleme: 04.11.2019 12:29
- Garry Rodrigues'e şok tepki! Kayseri maçının ardından...
- Yayıncı kuruluştan flaş küfür açıklaması! "Emre Belözoğlu RTÜK kuralları gereği..."
- Emre Belözoğlu ve Gustavo'ya olay sözler! "Ben olsam almazdım"
- Kan donduran anlar... Cenk Tosun ve Son kahroldu! Gözyaşları...
- Fatih Terim'den şok karar! Real Madrid maçında...
-
Ünal Karaman'dan 'VAR' yorumu!
Toplam 1
Yorum
joker62 Yine kendisine yakışan açıklama yapmış.Türk Futboluna Ü.Karaman gibi yönetici ve hoca kadroları gerekiyor.Tebrikler,Ünal Hocam
-
Gençlerbirliği'nin yeni teknik direktörü Hamza Hamzaoğlu
Toplam 1
Yorum
Mehmet Hakan Özçoban Hayırlı olsun !
-
İrfan Can Kahveci Alanyaspor taraftarıyla birlikte asker selamı verdi
Toplam 1
Yorum
taraftar Seninleyiz İrfan. HER TÜRK ASKER DOĞAR!
Şok gelişme! İrfan Can Kahveci 2 hafta sahalardan uzak kalacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.