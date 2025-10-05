CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Magazin MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? 5 Ekim MasterChef mavi ve kırmızı takım kaptanı kim oldu?

MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? 5 Ekim MasterChef mavi ve kırmızı takım kaptanı kim oldu?

Masterchef Türkiye'de 5 Ekim Pazar günü yapılan kaptanlık oyunu kazananı, yarışmaseverler tarafından merak ediliyor. Hamburger yaparak bu haftayı mavi takım kaptanı olarak geçirmeyi hedefleye yarışmacılar kıyasıya rakebet ederken, "5 Ekim MasterChef kim kapton oldu?" sorusu araştırılmaya devam ediliyor. Heyecan dolu yarışmada yeni takımlarda kimler var? Merak edilen soruların cevabı haberimizde İşte detaylar...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ekim 2025 Pazar 12:32
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? 5 Ekim MasterChef mavi ve kırmızı takım kaptanı kim oldu?

Masterchef Türkiye'nin 5 Ekim 2025 tarihli bölümünde heyecan dolu kaptanlık oyunu ekrana geldi. Yarışmacılar, şeflerin karşısında en iyi tabaklarını hazırlayarak kaptanlık için mücadele etti. İzleyiciler, bu akşam yayınlanan bölümde kimin kaptanlık oyununu kazandığını merak ediyor. MasterChef Türkiye kırmızı ve mavi takım kaptanı kim oldu? sorularının cevabı araştırılıyor. Peki, MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? 5 Ekim MasterChef mavi ve kırmızı takım kaptanı kim oldu? Detaylar haberimizde...

MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Şeflerin titiz değerlendirmesi sonucu açıklanan mavi takım kaptanı henüz belli olmadı.

MAVİ TAKIM YARIŞMACILARI KİM?

MasterChef Türkiye'de mavi takım yarışmacıları henüz belli olmadı.

MASTERCHEF KIRMIZI TAKIM YARIŞMACILARI KİM?

5 Ekim Pazar günü yayınlanacak MasterChef Türkiye'de mavi takım kaptanının belli olmasının ardından kırmızı takım yarışmacıları da netleşecek.

ASpor CANLI YAYIN

Masterchef yeni bölüm fragmanı için tıklayınız

F.Bahçeli o isim ara transferde yolcu!
Ahmet Çakar'dan Yasin Kol'a sert eleştiri!
DİĞER
Efsane yarışma programı tüm hızıyla devam ediyor!
CANLI ANLATIM | Mısır tarih verdi: Hamas ve İsrail rehine takası için müzakerelere başlıyor! Heyetler Kahire'de
"Kırmızı görse kimse itiraz edemezdi"
İşte Beşiktaş soyunma odasında konuşulanlar!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Monaco-Nice maçı ne zaman? Monaco-Nice maçı ne zaman? 13:20
Lyon-Toulouse maçı ne zaman? Lyon-Toulouse maçı ne zaman? 13:16
F.Bahçe maçının VAR hakemi belli oldu! F.Bahçe maçının VAR hakemi belli oldu! 12:11
F.Bahçe'den prim hamlesi! F.Bahçe'den prim hamlesi! 12:08
Samsunspor-F.Bahçe maçı öncesi son notlar! Samsunspor-F.Bahçe maçı öncesi son notlar! 11:43
İşte Beşiktaş soyunma odasında konuşulanlar! İşte Beşiktaş soyunma odasında konuşulanlar! 11:42
Daha Eski
Celta Vigo-Atletico Madrid maçı ne zaman? Celta Vigo-Atletico Madrid maçı ne zaman? 11:39
Espanyol-Real Betis maçı ne zaman? Espanyol-Real Betis maçı ne zaman? 11:35
Real Sociedad-Rayo Vallecano maçı ne zaman? Real Sociedad-Rayo Vallecano maçı ne zaman? 11:32
Fatma Damla Altın'dan gümüş madalya başarısı! Fatma Damla Altın'dan gümüş madalya başarısı! 11:32
Sevilla-Barcelona maçı detayları! Sevilla-Barcelona maçı detayları! 11:29
Deportivo Alaves-Elche maçı ne zaman? Deportivo Alaves-Elche maçı ne zaman? 11:22