Masterchef Türkiye'nin 5 Ekim 2025 tarihli bölümünde heyecan dolu kaptanlık oyunu ekrana geldi. Yarışmacılar, şeflerin karşısında en iyi tabaklarını hazırlayarak kaptanlık için mücadele etti. İzleyiciler, bu akşam yayınlanan bölümde kimin kaptanlık oyununu kazandığını merak ediyor. MasterChef Türkiye kırmızı ve mavi takım kaptanı kim oldu? sorularının cevabı araştırılıyor. Peki, MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? 5 Ekim MasterChef mavi ve kırmızı takım kaptanı kim oldu? Detaylar haberimizde...

MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Şeflerin titiz değerlendirmesi sonucu açıklanan mavi takım kaptanı henüz belli olmadı.

MAVİ TAKIM YARIŞMACILARI KİM?

MasterChef Türkiye'de mavi takım yarışmacıları henüz belli olmadı.

MASTERCHEF KIRMIZI TAKIM YARIŞMACILARI KİM?

5 Ekim Pazar günü yayınlanacak MasterChef Türkiye'de mavi takım kaptanının belli olmasının ardından kırmızı takım yarışmacıları da netleşecek.

ASpor CANLI YAYIN

Masterchef yeni bölüm fragmanı için tıklayınız