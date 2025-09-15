CANLI SKOR ANA SAYFA
MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? 15 Eylül MasterChef kim kaptan oldu? Mavi takım ve kırmızı takım yarışmacıları!

MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? 15 Eylül MasterChef kim kaptan oldu? Mavi takım ve kırmızı takım yarışmacıları!

MasterChef Türkiye 15 Eylül kaptanlık oyunu sonuçları ve takım listeleri izleyiciler tarafından merak ediliyor. TV8 ekranlarında yayınlanan yarışmada “Bugün kaptanlık oyununu kim kazandı, mavi takım ve kırmızı takım yarışmacıları kimler?” soruları gündeme geliyor.

Giriş Tarihi: 15 Eylül 2025 Pazartesi 13:24 Güncelleme Tarihi: 15 Eylül 2025 Pazartesi 13:48
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? 15 Eylül MasterChef kim kaptan oldu? Mavi takım ve kırmızı takım yarışmacıları!

TV8'in reyting rekortmeni yemek yarışması MasterChef Türkiye, 15 Eylül 2025'te yeni bölümüyle ekranlara geldi. Haftanın ilk gününde oynanan kaptanlık oyunu sonrası "MasterChef 15 Eylül kaptanlık oyununu kim kazandı, mavi ve kırmızı takım kaptanları kim oldu?" soruları yanıt bulacak. İşte 15 Eylül MasterChef Türkiye kaptanlık oyunu sonucu ve takımlar hakkında güncel bilgiler…

MASTERCHEF TÜRKİYE'DE BU HAFTA KİM KAPTAN OLDU?

MasterChef Türkiye 15 Eylül kaptanlık oyunu sonuçları ve takım listeleri izleyiciler tarafından merak ediliyor. MasterChef Mavi Takım kaptanının kim olacağı bu akşam oynanacak olan oyun ile belli olacak.

MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ?

MasterChef Türkiye 2025'e veda eden isim İlhan oldu.

MASTERCHEF ELEME POTASINDA KİM VARDI?

  • Nisa
  • Ayla
  • Onur
  • İlhan
  • İrem
  • Çağlar
  • Sezer

