Cehennem (Inferno) filminin konusu ne? Cehennem oyuncuları kim, ne zaman çekildi?

Cehennem filmi, televizyon ekranlarındaki yerini aldı. Yönetmenliğini Ron Howard'ın üstlendiğini sevilen yapımın başrollerinde ise tanıdık isimler yer alıyor. Dünya çapında beğeni toplayan film hakkında arama motorlarında araştırılan Cehennem filminin konusu ne? Cehennem oyuncuları kim, ne zaman, nerede çekildi? sorularının cevabını sizler için derledik. İşte detaylar...
CEHENNEM FİLMİNİN KONUSU NE?
Venedik'teki bir otel odasında uyanan Robert Langdon neler olduğunu ve oraya nasıl geldiğini hatırlamamaktadır. Kendisine neler olduğunu hatırlayabilmek için ona yardım etmeye çalışan doktor Sienna Brooks'la birleşirler. Langdon ve Brooks cevapları aramak için Avrupa'yı dolaşmak zorunda kalırlar. Bu kez de İtalyan ozan ve politikacı Dante'nin İlahi Komedya kitabıyla bağlantılar bulmaya başlar. Zamanla ortaya çıkan ipuçları bir felaketi işaret etmektedir. Çok zengin bir işadamı kısa bir süre içinde dünyaya veba salgınını yayacaktır. Dünyanın başına gelebilecek bu felaketi engellemenin tek yolu Landgdon'ın neler olduğunu hatırlamasıdır...
CEHENNEM OYUNCULARI KİM?
Tom Hanks
Felicity Jones
Omar Sy
Irrfan Khan
Sidse Babett Knudsen
Ben Foster
Ana Ularu
Alessandro Grimaldi
Ida Darvish
Vincent Riotta
Philip Arditti
Xavier Laurent
Paul Ritter
Fortunato Cerlino
Francesca Inaudi
Atilla Arpa
Gábor Nagypál
Fausto Maria Sciarappa
Mirjam Novak
Mehmet Ergen
Kata Sarbó
Vincenzo Tanassi
Gábor Urmai
Felipe Torres Urso
Robin Mugnaini
Maria Grazia Mandruzzato
Alessandro Fabrizi
Simone Mariani
Dino Conti
Jon Donahue
Rebecka Johnston
Wolfgang Stegemann
Gianni Annoni
Arnold Montey
Bálint Adorjáni
Lili Gesler
Gábor Dióssy
Mario Acampa
Martin Angerbauer
Peter Linka
Christian Stelluti
Alberto Basaluzzo
Peter Schueller
Zsolt Páll
Paolo Antonio Simioni
Sardar Tagirovsky
CEHENNEM FİLMİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?
Cehennem filminin yapım yılı 2016'dır.