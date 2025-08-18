Cehennem (Inferno) filminin konusu ne? Cehennem oyuncuları kim, ne zaman çekildi?

Cehennem filmi, televizyon ekranlarındaki yerini aldı. Yönetmenliğini Ron Howard'ın üstlendiğini sevilen yapımın başrollerinde ise tanıdık isimler yer alıyor. Dünya çapında beğeni toplayan film hakkında arama motorlarında araştırılan Cehennem filminin konusu ne? Cehennem oyuncuları kim, ne zaman, nerede çekildi? sorularının cevabını sizler için derledik. İşte detaylar...

CEHENNEM FİLMİNİN KONUSU NE?

Venedik'teki bir otel odasında uyanan Robert Langdon neler olduğunu ve oraya nasıl geldiğini hatırlamamaktadır. Kendisine neler olduğunu hatırlayabilmek için ona yardım etmeye çalışan doktor Sienna Brooks'la birleşirler. Langdon ve Brooks cevapları aramak için Avrupa'yı dolaşmak zorunda kalırlar. Bu kez de İtalyan ozan ve politikacı Dante'nin İlahi Komedya kitabıyla bağlantılar bulmaya başlar. Zamanla ortaya çıkan ipuçları bir felaketi işaret etmektedir. Çok zengin bir işadamı kısa bir süre içinde dünyaya veba salgınını yayacaktır. Dünyanın başına gelebilecek bu felaketi engellemenin tek yolu Landgdon'ın neler olduğunu hatırlamasıdır...

CEHENNEM OYUNCULARI KİM?

Tom Hanks

Felicity Jones

Omar Sy

Irrfan Khan

Sidse Babett Knudsen

Ben Foster

Ana Ularu

Alessandro Grimaldi

Ida Darvish

Vincent Riotta

Philip Arditti

Xavier Laurent

Paul Ritter

Fortunato Cerlino

Francesca Inaudi

Atilla Arpa

Gábor Nagypál

Fausto Maria Sciarappa

Mirjam Novak

Mehmet Ergen

Kata Sarbó

Vincenzo Tanassi

Gábor Urmai

Felipe Torres Urso

Robin Mugnaini

Maria Grazia Mandruzzato

Alessandro Fabrizi

Simone Mariani

Dino Conti

Jon Donahue

Rebecka Johnston

Wolfgang Stegemann

Gianni Annoni

Arnold Montey

Bálint Adorjáni

Lili Gesler

Gábor Dióssy

Mario Acampa

Martin Angerbauer

Peter Linka

Christian Stelluti

Alberto Basaluzzo

Peter Schueller

Zsolt Páll

Paolo Antonio Simioni

Sardar Tagirovsky

CEHENNEM FİLMİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Cehennem filminin yapım yılı 2016'dır.