Survivor 19 Mayıs kim elendi? Survivor 2025 eleme düellosunu kim kazandı? 19 Mayıs Pazartesi Survivor son bölüm kim elendi?

Ekranların sevilen yarışma programlarından Survivor 2025, All Star-Gönüllür formatıyla hız kesmeden devam ediyor. 19 Mayıs 2025 Pazartesi akşamı ekranlara gelen eleme düellosunda kozlarını paylaşan yarışmacılar, adada kalmak için kıyasıya mücadele etmeyi sürdürüyor. Aycan, Meryem, Hikmet ve İsmail'in yer aldığı eleme düellosunda "Survivor'da kim elendi?" sorusu gündem olurken, yarışmacıların birbirleriyle yaşadığı diyaloglar da dikkatlerden kaçmadı. Peki, Survivor 2025 eleme düellosunu kim kazandı? 19 Mayıs Pazartesi Survivor son bölüm kim elendi?

SURVIVOR'DA KİM ELENDİ 19 MAYIS?

19 Mayıs Pazartesi günü yayınlanan Survivor eleme düellosunda hangi yarışmacının elendiği merak ediliyor. Pazartesi akşamı ekranlara gelecek programda Survivor 2025 eleme düellosunu kazanan isim belli olacak. Survivor'da yarışmaya veda eden isim İsmail oldu.