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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Magazin Survivor dokunulmazlık oyunu 16 Mayıs | 1. dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

Survivor dokunulmazlık oyunu 16 Mayıs | 1. dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

Survivor'un 16 Mayıs Cuma günü yayımlanan bölümünde, haftanın 1. dokunulmazlık oyunu oynanacak. Kıran kırana geçen dünkü bölümde adaya veda eden isim kadınlarda Yağmur, erkeklerde ise Sedat oldu. Fenomen yarışmada bugünün kaybedenini öğrenmek isteyen seyirciler için '16 Mayıs Survivor 1. dokunulmazlık oyununu kim kazandı?' sorusunun cevabını haberimizde derledik.

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 16 Mayıs 2025 Cuma 14:27
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Survivor dokunulmazlık oyunu 16 Mayıs | 1. dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

Ekranların en sevilen yarışma programlarından Survivor hız kesmeden devam ediyor. 16 Mayıs 2025 Cuma akşamı, kırmızı ve mavi takımlar haftanın ilk dokunulmazlık oyunu için zorlu parkurda karşı karşıya geliyor. Eleme düellosunda yaşanan gergin anların yankıları sürerken bugünkü dokunulmazlık oyununu kimin kazanacağı büyük merak konusu. İşte Survivor'da bugün yaşananlar...

1. DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

16 Mayıs 2025'te oynanacak 1. dokunulmazlık oyunu, haftanın eleme adayını belirleyecek olmasıyla büyük önem taşıyor. Kırmızı ve mavi takımlar, eleme potasına yarışmacı göndermemek için tüm güçlerini parkura yansıtacak. Dünkü ödül oyununda moral kazanan All Star takımı, avantajlı görünüyor; ancak Gönüllüler, kaybettikleri momentumu geri kazanmak için ekstra motive. Acun Ilıcalı'nın bu sezon tanıttığı yeni kurallar, parkurda sürpriz anlara yol açabilir. Özellikle, atışların ve bayrak yarışlarının belirleyici olduğu geçmiş oyunlar, bugünkü mücadelede de stratejik hamlelerin önemini ortaya koyuyor. Survivor'da 1. dokunulmazlık oyununu kazanan isim akşam saatlerinde belli olacak.

SURVIVOR'DA DÜN NE OLDU?

15 Mayıs 2025 Perşembe akşamı yayınlanan Survivor son bölümünde, takımlar ödül oyunu için mücadele etti. All Star takımı, üstün performansıyla ödülü kazanırken, Gönüllüler takımı moral kaybı yaşadı. Gecenin sonunda ada konseyinde gergin anlar dikkat çekti; İsmail Balaban ve Batuhan Karacakaya arasındaki tartışma, konseye damga vurdu. Gecenin sonunda kadınlarda Yağmur erkeklerde ise Sedat adaya veda etti.

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