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Haberler Magazin Survivor dokunulmazlığı kim kazandı? | SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNU 27 Nisan Pazar 2025

Survivor dokunulmazlığı kim kazandı? | SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNU 27 Nisan Pazar 2025

Survivor 2025, 27 Nisan Pazar günü dokunulmazlık oyunuyla ekranlara geldi. Kıyasıya rekabette All Star ve Gönüllüler takımı mücadele ediyor Peki, 27 Nisan Survivor Dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte 27 Nisan Pazar Survivor'da yaşananlar ve kazanan takım...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 27 Nisan 2025 Pazar 22:05
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Survivor dokunulmazlığı kim kazandı? | SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNU 27 Nisan Pazar 2025

SURVIVOR DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI? | Yıllardır televizyonseverler tarafından en çok izlenen yarışma programları arasında yer alan Survivor'da All Star-Gönüllüler arasında heyecan devam ediyor. Survivor'a geçmişte damga vurmuş isimlerin yer aldığı 2025 sezonunda 27 Nisan Pazar günü dokunulmazlık oyunu oynandı. Peki, 27 Nisan 2025 Survivor Dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte detaylar...

SURVIVOR DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI 27 NİSAN 2025?

Survivor 2025 yarışmasının 27 Nisan Pazar günü yayınlanan yeni bölümünde dokunulmazlığı kazanan takım Mavi takım oldu.

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