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Haberler Magazin Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? 19 Mart 2025

Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? 19 Mart 2025

Gelinim Mutfakta puan durumu 19 Mart | Gündüz kuşağının en çok izlenen programlarından Gelinim Mutfakta yarışmasında heyecan dorukta. Gelinlerin pişirdiği kayınvalidelerin tattığı, kazanan gelinin altın bilezikleri alacağı programda, en düşük puanlı gelinin ise kayınvalidesiyle programa veda edecek. Gelinim Mutfakta ile ilgili arama motorlarında sorgulanan 'Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? 19 Mart Çarşamba Gelinim Mutfakta puan durumu ne?' sorularının cevabını haberimizde derledik.

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 19 Mart 2025 Çarşamba 10:22
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Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? 19 Mart 2025

GELİNİM MUTFAKTA 19 Mart | Gelinim Mutfakta'nın 1583. bölümünde gelinler ve kayınvalidelerin kıyasıya mücadelesi sürüyor. Gün birincisi olan yarışmacının çeyrek altın kazandığı yarışmada haftanın birincisi ise 10 altın bileziğin olacak. Peki Gelinim Mutfakta ödülü kim kazandı? 19 Mart Çarşamba Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim aldı? İşte detaylar...

GELİNİM MUTFAKTA 19 MART ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta'nın 19 Mart Çarşamba haftanın ikinci gününde kayınvalidelerden en yüksek puanı alarak çeyrek altını kazanan gelin henüz belli olmadı.

GELİNİM MUTFAKTA GEÇEN HAFTA ALTIN BİLEZİKLERİ KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta yarışmasında 10 Mart - 14 Mart haftasında en yüksek puanı toplayarak 10 altın bileziğin sahibi Işıl gelin oldu.

GELİNİM MUTFAKTA GEÇEN HAFTA KİM ELENDİ?

14 Mart Cuma günü, haftanın son gününde Gelinim Mutfakta'da programa veda eden gelin 3 puan farkla Şirin oldu.

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