Sevilla-Celta Vigo MAÇI CANLI | Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

La Liga'da 19. hafta, Sevilla ile Celta Vigo'yu kritik bir mücadelede karşı karşıya getiriyor. Son dönemde yaşadığı puan kayıplarını telafi etmek isteyen Sevilla, taraftarı önünde kazanarak puanını 23'e çıkarmayı amaçlıyor. 26 puanla 7. sırada bulunan Celta Vigo ise zorlu deplasmandan galibiyetle ayrılıp üst sıralardaki iddiasını güçlendirmeyi hedefliyor. Peki, Sevilla-Celta Vigo maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

SEVILLA-CELTA VIGO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İspanya La Liga'nın 19. haftasında oynanacak Sevilla-Celta Vigo maçı 12 Ocak Pazartesi günü saat 23.00'te başlayacak.

SEVILLA-CELTA VIGO MAÇI HANGİ KANALDA?

Sevilla-Celta Vigo maçı S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.