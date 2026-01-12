CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler İspanya La Liga Sevilla-Celta Vigo MAÇI CANLI | Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Sevilla-Celta Vigo MAÇI CANLI | Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İspanya La Liga'nın 19. haftasında Sevilla ile Celta Vigo karşı karşıya gelecek. Son haftalarda beklenmedik puan kayıpları yaşayan Sevilla, evinde oynayacağı maçı kazanarak 23 puana yükselmenin hesaplarını yapıyor. Zorlu deplasmanda galibiyet alarak yukarıya doğru çıkışını sürdürmeyi hedefleyen Celta Vigo ise 26 puanla 7. sırada yer alıyor. Peki, Sevilla-Celta Vigo maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ocak 2026 Pazartesi 09:09
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Sevilla-Celta Vigo MAÇI CANLI | Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Sevilla-Celta Vigo maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

La Liga'da 19. hafta, Sevilla ile Celta Vigo'yu kritik bir mücadelede karşı karşıya getiriyor. Son dönemde yaşadığı puan kayıplarını telafi etmek isteyen Sevilla, taraftarı önünde kazanarak puanını 23'e çıkarmayı amaçlıyor. 26 puanla 7. sırada bulunan Celta Vigo ise zorlu deplasmandan galibiyetle ayrılıp üst sıralardaki iddiasını güçlendirmeyi hedefliyor. Peki, Sevilla-Celta Vigo maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

SEVILLA-CELTA VIGO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İspanya La Liga'nın 19. haftasında oynanacak Sevilla-Celta Vigo maçı 12 Ocak Pazartesi günü saat 23.00'te başlayacak.

SEVILLA-CELTA VIGO MAÇI HANGİ KANALDA?

Sevilla-Celta Vigo maçı S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

ASpor CANLI YAYIN

F.Bahçelileri heyecanlandıran gelişme! Sörloth...
REKLAM - Abi
DİĞER
Gözleri Karadeniz'in yıldızları Eren Ören ve Türkü Su Demirel anlattı: Yakınlık kurabileceğimizi ilk tanışmamızda hissettik!
Uyuşturucu ve fuhuş partileri yapılan Bebek Otel’in sahibi Muzaffer Yıldırım'ın ifadesi ortaya çıktı!
Aslan'dan Ruiz'e astronomik rakam!
Derbide performansıyla ilgiyi üzerine çekti!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Manisa FK-Ümraniyespor maçı detayları Manisa FK-Ümraniyespor maçı detayları 08:31
Hakan Napoli'yi boş geçmedi! İşte o gol Hakan Napoli'yi boş geçmedi! İşte o gol 00:52
Hakan Napoli'yi boş geçmedi! İşte o gol Hakan Napoli'yi boş geçmedi! İşte o gol 00:50
Hakan attı! Inter ile Napoli yenişemedi Hakan attı! Inter ile Napoli yenişemedi 00:42
Hakan attı! Inter ile Napoli yenişemedi Hakan attı! Inter ile Napoli yenişemedi 00:41
Szymanski F.Bahçe'den ayrılıyor! İşte bonservis bedeli Szymanski F.Bahçe'den ayrılıyor! İşte bonservis bedeli 00:31
Daha Eski
Nkunku'dan açıklama geldi! Fenerbahçe'ye transferi... Nkunku'dan açıklama geldi! Fenerbahçe'ye transferi... 00:31
İspanya Süper Kupa'da şampiyon Barça! İspanya Süper Kupa'da şampiyon Barça! 00:31
Arda Güler ilk 11'deydi ancak... Arda Güler ilk 11'deydi ancak... 00:31
F.Bahçe'de şok sakatlık! F.Bahçe'de şok sakatlık! 00:31
Trabzonspor ayrılığı resmen duyurdu! Trabzonspor ayrılığı resmen duyurdu! 00:31
Atalanta'dan Lookman açıklaması! F.Bahçe ile görüşmeler... Atalanta'dan Lookman açıklaması! F.Bahçe ile görüşmeler... 00:31