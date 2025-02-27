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Haberler Magazin YEMEKTEYİZ puan tablosu 27 Şubat Perşembe | Zuhal Topal'la Yemekteyiz Murat kaç puan aldı?

YEMEKTEYİZ puan tablosu 27 Şubat Perşembe | Zuhal Topal'la Yemekteyiz Murat kaç puan aldı?

Zuhal Topal'ın sunumuyla ekran gelen Yemekteyiz'de yarışma heyecanı sürüyor. Yeni haftanın dördüncü yarışmacısı Murat Bey oldu. Murat Bey hazırladığı menüyle yarışmacıların odak noktası oldu. İzleyiciler ise Zuhal Topal'la Yemekteyiz Murat kaç puan aldı? sorusunun yanıtının araştırmaya başladı. Yemekteyiz 27 Şubat puan tablosu haberimizde...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 27 Şubat 2025 Perşembe 18:11
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YEMEKTEYİZ puan tablosu 27 Şubat Perşembe | Zuhal Topal'la Yemekteyiz Murat kaç puan aldı?

TV 8'in sevilen yarışması Yemekteyiz'de yeni haftaya girildi. Günün yarışmacısı Murat Bey oldu. Büyük ödül için kıyasıya rekabet eden yarışmacılar her gün puanlama yapıyorlar. Hafta bitiminde ise bir kişi ödülü kazanıyor. İşte Yemekteyiz 27 Şubat 2025 puan tablosu...

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ MURAT KAÇ PUAN ALDI?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 27 Şubat yarışmacısı Murat Bey oldu. Murat Bey'in puan tablosu yapılan oylamanın ardından belli olacak.

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ İREM S. KAÇ PUAN ALDI?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 26 Şubat yarışmacısı İrem S. Hanım oldu. İrem S. Hanım'ın puan tablosu yapılan oylamanın ardından şu şekilde oldu:

İrem Ö.: 5

Perihan.: 4

Murat: 4

Can: 6

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ İREM Ö. KAÇ PUAN ALDI?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 25 Şubat yarışmacısı İrem Ö. Hanım oldu. İrem Ö. Hanım'ın puan tablosu yapılan oylamanın ardından şu şekilde oldu:

İrem S.: 5

Perihan.: 5

Murat: 5

Can: 7

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ PERİHAN KAÇ PUAN ALDI?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 24 Şubat yarışmacısı Perihan Hanım oldu. Perihan Hanım'ın puan tablosu yapılan oylamanın ardından şu şekilde oldu:

İrem S.: 4

İrem Ö.: 5

Murat: 6

Can: 5

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