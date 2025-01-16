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Haberler Magazin Son Hava Bükücü (The Last Airbender) filmi konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? | Son Hava Bükücü hangi yıl çekildi?

Son Hava Bükücü (The Last Airbender) filmi konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? | Son Hava Bükücü hangi yıl çekildi?

Nickelodeon'da yayınlanan çizgi televizyon dizisi Avatar: Son Havabükücü'den sinemaya uyarlanan Son Hava Bükücü FİLMİ 30 Haziran 2010'da vizyona girmişti. Peki, Son Hava Bükücü (The Last Airbender) filmi konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? Detaylar haberimizde...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ağustos 2024 Pazartesi 17:41 Güncelleme Tarihi: 16 Ocak 2025 Perşembe 20:28
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Son Hava Bükücü (The Last Airbender) filmi konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? | Son Hava Bükücü hangi yıl çekildi?

Orijinal ismi The Last Airbender olan Son Hava Bükücü izleyiciler tarafından merak konusu oldu. 2009 Mart'ında çekimlerine başlanan filmin oyuncuları ise çoğunlukla yeni yüzlerden oluşuyor. Film dört ayda 318 milyon dolar hasılat elde etmiştir. Peki, Son Hava Bükücü (The Last Airbender) filmi konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? | Son Hava Bükücü hangi yıl çekildi?

SON HAVA BÜKÜCÜ KONUSU NEDİR?

Filmin konusu orijinal seri ile aynı. Ateş ulusu diğer uluslara savaş açıp gezegeni ele geçirmeye çalışır. 100 yıl bir buzulun içinde kalmış olan genç Avatar Aang (Noah Ringer), arkadaşları Katara (Nicola Peltz) ve Sokka (Jackson Rathbone) ile uçan bizonu Appa ve makak maymunu Momo'yla dünyayı kurtarmak için maceraya atılır.

Ateş ulusunun kötü prensi Zuko (Dev Patel) ve bilge amcası General Iroh (Shaun Toub) onların peşine düşer. Ayrıca Aang'in yapması gereken iki şey daha vardır: Kuzey Kutbu'ndaki Su kabilesine gidip, su bükmeyi öğrenmeli ve Su kabilesinde karşılaşacağı Ateş ulusu askerleriyle savaşıp Su kabilesini kurtarmalıdır.

SON HAVA BÜKÜCÜ OYUNCULARI

  • Noah Ringer
  • Nicola Peltz
  • Jackson Rathbone
  • Dev Patel
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