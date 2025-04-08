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Haberler Magazin YEMEKTEYİZ puan tablosu 8 Nisan Salı | Zuhal Topal'la Yemekteyiz Zeynep kaç puan aldı?

YEMEKTEYİZ puan tablosu 8 Nisan Salı | Zuhal Topal'la Yemekteyiz Zeynep kaç puan aldı?

Zuhal Topal'ın sunumuyla ekran gelen Yemekteyiz'de yarışma heyecanı sürüyor. Yeni haftanın ikinci yarışmacısı Zeynep Hanım oldu. Zeynep Hanım hazırladığı menüyle yarışmacıların odak noktası oldu. İzleyiciler ise Zuhal Topal'la Yemekteyiz Zeynep kaç puan aldı? sorusunun yanıtının araştırmaya başladı. Yemekteyiz 8 Nisan puan tablosu haberimizde...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 08 Nisan 2025 Salı 16:35
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YEMEKTEYİZ puan tablosu 8 Nisan Salı | Zuhal Topal'la Yemekteyiz Zeynep kaç puan aldı?

TV 8'in sevilen yarışması Yemekteyiz'de yeni haftaya girildi. Günün yarışmacısı Zeynep Hanım oldu. Büyük ödül için kıyasıya rekabet eden yarışmacılar her gün puanlama yapıyorlar. Hafta bitiminde ise bir kişi ödülü kazanıyor. İşte Yemekteyiz 8 Nisan 2025 puan tablosu...

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ ZEYNEP KAÇ PUAN ALDI?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 8 Nisan yarışmacısı Zeynep Hanım oldu. Zeynep Hanım'ın puan tablosu yapılan oylamanın ardından belli olacak.

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ MELİS KAÇ PUAN ALDI?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 7 Nisan yarışmacısı Melis Hanım oldu. Melis Hanım'ın puan tablosu yapılan oylamanın ardından şu şekilde oldu:

Zeynep:4

Muhammed: 4

Mahmut: 4

Sevilay: 3

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