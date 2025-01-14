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Haberler Magazin YEMEKTEYİZ puan tablosu 14 Ocak Salı | Zuhal Topal'la Yemekteyiz Atakan kaç puan aldı?

YEMEKTEYİZ puan tablosu 14 Ocak Salı | Zuhal Topal'la Yemekteyiz Atakan kaç puan aldı?

Zuhal Topal'ın sunumuyla ekran gelen Yemekteyiz'de yarışma heyecanı sürüyor. Yeni haftanın ikinci yarışmacısı Atakan Bey oldu. Atakan Bey hazırladığı menüyle yarışmacıların odak noktası oldu. İzleyiciler ise Zuhal Topal'la Yemekteyiz Atakan kaç puan aldı? sorusunun yanıtının araştırmaya başladı. Yemekteyiz 13 Ocak puan tablosu haberimizde...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ocak 2025 Salı 19:10
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YEMEKTEYİZ puan tablosu 14 Ocak Salı | Zuhal Topal'la Yemekteyiz Atakan kaç puan aldı?

TV 8'in sevilen yarışması Yemekteyiz'de yeni haftaya girildi. Günün yarışmacısı Atakan Bey oldu. Büyük ödül için kıyasıya rekabet eden yarışmacılar her gün puanlama yapıyorlar. Hafta bitiminde ise bir kişi ödülü kazanıyor. İşte Yemekteyiz 14 Ocak 2025 puan tablosu...

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ ATAKAN KAÇ PUAN ALDI?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 14 Ocak yarışmacısı Atakan Bey oldu. Atakan Bey'in puan tablosu yapılan oylamanın ardından belli olacak.

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ SUZAN KAÇ PUAN ALDI?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 13 Ocak yarışmacısı Suzan Hanım oldu. Suzan Hanım'ın puan tablosu yapılan oylamanın ardından şu şekilde oldu:

Harun: 5

Sevda: 6

Nuriye: 5

Atakan: 4

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