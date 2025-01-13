TV YAYIN AKIŞI 14 OCAK SALI | TRT1, atv, Kanal D, Show Tv, TV8, Star TV yayın akışı | Bugün TV'de ne var?

Her gün birbirinden çeşitli programlar, diziler ve filmler televizyon ekranlarından seyirci ile buluşuyor. Televizyonda bir şeyler izlemek isteyenler bugün TV'de ne var? sorusunun yanıtını arıyor. Televizyon kanallarının yayın akışı programları her gün güncelleniyor. 14 Ocak TV yayın akışı ve TRT1, atv, Kanal D, Show Tv, TV8, Star TV yayın akışı haberimizde...
BUGÜN TV'DE NE VAR?
TRT 1 YAYIN AKIŞI (14 OCAK)
- 10.30 - Alişan ile Hayata Gülümse
- 13.15 - Seksenler
- 14.30 - Gönül Dağı
- 19.00 - Ana Haber
- 20.00 - Mehmed: Fetihler Sultanı
ATV YAYIN AKIŞI (14 OCAK)
- 08.00 - Kahvaltı Haberleri
- 10.00 - Müge Anlı ile Tatlı Sert
- 13.00 - atv Gün Ortası
- 14.00 - Sen Anlat Karadeniz
- 16.00 - Esra Erol'da
- 19.00 - atv Ana Haber
- 20.00 - Bir Gece Masalı
KANAL D YAYIN AKIŞI (14 OCAK)
- 09:00 - Neler Oluyor Hayatta?
- 11:00 - Yaprak Dökümü
- 12:00 - Kanal D Haber Gün Ortası
- 13.00 - Gelinim Mutfakta
- 16:00 - Ayazın Sonu güneş
- 18:30 - Kanal D Ana Haber
- 20:00 - Uzak Şehir (Tekrar)
SHOW TV YAYIN AKIŞI (7 OCAK)
- 08:00 - Bu Sabah
- 10:00 - Gelsin Hayat Bildiği Gibi
- 12:30 - Aslı Hünel İle Gelin Evi
- 15:00 - Kızılcık Şerbeti
- 18:45 - Show Ana Haber
- 20:00 - Bahar
STAR TV YAYIN AKIŞI (14 OCAK)
- 09:00 - Ada Masalı
- 11:00 - Dolunay
- 13:00 - Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak
- 16:15 - Kiralık Aşk
- 19:00 - Star Haber
- 20:00 - Sen Ağlama İstanbul
TV8 YAYIN AKIŞI (14 OCAK)
- 07:00 - Tuzak
- 08:00 - Türkiye'nin Doktorları
- 09:00 - Gençlik Rüzgarı
- 10:00 - Gazete Magazin
- 14:15 - MasterChef Türkiye
- 16:30 - Çarkıfelek
- 20:00 - Survivor Türkiye