  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Magazin MasterChef'te ikinci finalist kim oldu? 10 Ocak Cuma MasterChef kazananı

MasterChef'te ikinci finalist kim oldu? 10 Ocak Cuma MasterChef kazananı

MasterChef Türkiye'de heyecan devam ediyor. İkinci finalistin belli olacağı 10 Ocak Cuma günü Onur, Kerem, Eda ve Semih kıyasıya mücadelelerini sürdürüyor. Verilen sürede en güzel yemekleri hazırlayan iki isim finalde karşı karşıya gelecek. Peki, MasterChef'te ikinci finalist kim oldu? MasterChef'te kim kazandı? İşte detaylar...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ocak 2025 Cuma 18:00 Güncelleme Tarihi: 10 Ocak 2025 Cuma 18:20
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
MasterChef'te ikinci finalist kim oldu? 10 Ocak Cuma MasterChef kazananı

MasterChef Türkiye'de finalistler belli oluyor. İlk finalistin 9 Ocak Perşembe günü belli olduğu yarışmada, 10 Ocak Cuma günü kimin kazandığı ise merak ediliyor. Kerem, Onur, Semih ve Eda'nın kıyasıya mücadele ettiği MasterChef'te finale kalan isimler ve elenen yarışmacılar bugün açıklanacak. Peki, MasterChef'te ikinci finalist kim oldu? İşte MasterChef'te finale kalan isimler...

MASTERCHEF'TE İLK FİNALİST KİM OLDU?

9 Ocak Perşembe günü yayınlanan MasterChef'te ilk finalist Onur Üresin oldu. Jüriler tarafından verilen puanlarla bu sezonu şampiyon olarak tamamlamaya bir adım daha yaklaşan Onur, MasterChef Türkiye finalinde yarışacak ilk isim oldu.

MASTERCHEF'TE İKİNCİ FİNALİST KİM OLDU?

10 Ocak Cuma günü yayınlanacak programda MasterChef'te ikinci finalistin kim olacağı belli olacak. Saat 20.00'de başlayacak yarışmada puanlarını verecek jüriler, MasterChef'te kim finale kaldı ve elendi sorularını cevaplayacak. Program henüz başlamadığı için haberimiz güncellenecektir.

ASpor CANLI YAYIN

F.Bahçe'de Lincoln Henrique için kritik karar!
Billing imza için yola çıktı!
DİĞER
Kıvanç Tatlıtuğ'un biricik baldızı güzelliğiyle büyüledi! Başak Dizer ve kardeşinin benzerliği dikkat çekti!
Başkan Erdoğan'dan AK Parti Aydın İl Kongresi'nde önemli açıklamalar
Adalı'dan teknik direktör açıklaması!
İngiliz gazeteciden transfer müjdesi! "İlkay ve G.Saray..."
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Hatayspor Cristian Atsu’yu unutmadı Hatayspor Cristian Atsu’yu unutmadı 17:50
F.Bahçe'nin Konyaspor mesaisi başladı F.Bahçe'nin Konyaspor mesaisi başladı 17:37
Adalı'dan teknik direktör açıklaması! Adalı'dan teknik direktör açıklaması! 17:11
Billing imza için yola çıktı! Billing imza için yola çıktı! 16:46
F.Bahçe'de Lincoln Henrique için kritik karar! F.Bahçe'de Lincoln Henrique için kritik karar! 16:45
İngiliz gazeteciden transfer müjdesi! "İlkay ve G.Saray..." İngiliz gazeteciden transfer müjdesi! "İlkay ve G.Saray..." 16:20
Daha Eski
Demiral'dan Terim'e: Çılgıncaydı! Demiral'dan Terim'e: Çılgıncaydı! 16:16
Real Madrid - Barcelona maçı ne zaman? Real Madrid - Barcelona maçı ne zaman? 15:59
Kerem'in Benfica'da keyfi kaçtı! Kerem'in Benfica'da keyfi kaçtı! 15:49
F.Bahçe'ye geri dönüyor! F.Bahçe'ye geri dönüyor! 15:35
Bodrum'dan sürpriz transfer! Bodrum'dan sürpriz transfer! 15:14
G.Saray peşindeydi! Muani'den onay geldi G.Saray peşindeydi! Muani'den onay geldi 15:02