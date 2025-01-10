MasterChef'te ikinci finalist kim oldu? 10 Ocak Cuma MasterChef kazananı

MasterChef Türkiye'de finalistler belli oluyor. İlk finalistin 9 Ocak Perşembe günü belli olduğu yarışmada, 10 Ocak Cuma günü kimin kazandığı ise merak ediliyor. Kerem, Onur, Semih ve Eda'nın kıyasıya mücadele ettiği MasterChef'te finale kalan isimler ve elenen yarışmacılar bugün açıklanacak. Peki, MasterChef'te ikinci finalist kim oldu? İşte MasterChef'te finale kalan isimler...

MASTERCHEF'TE İLK FİNALİST KİM OLDU?

9 Ocak Perşembe günü yayınlanan MasterChef'te ilk finalist Onur Üresin oldu. Jüriler tarafından verilen puanlarla bu sezonu şampiyon olarak tamamlamaya bir adım daha yaklaşan Onur, MasterChef Türkiye finalinde yarışacak ilk isim oldu.

MASTERCHEF'TE İKİNCİ FİNALİST KİM OLDU?

10 Ocak Cuma günü yayınlanacak programda MasterChef'te ikinci finalistin kim olacağı belli olacak. Saat 20.00'de başlayacak yarışmada puanlarını verecek jüriler, MasterChef'te kim finale kaldı ve elendi sorularını cevaplayacak. Program henüz başlamadığı için haberimiz güncellenecektir.