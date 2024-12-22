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Haberler Magazin MasterChef ilk ceketi kim aldı? - 22 Aralık 2024 MasterChef 1. ceketi alan yarışmacı

MasterChef ilk ceketi kim aldı? - 22 Aralık 2024 MasterChef 1. ceketi alan yarışmacı

MasterChef yeni sezon finali için geri sayım başladı. Son 6'ya kalan yarışmacılar hafta boyunca 5 ceketi almak için kıyasıya mücadele edecek. Peki, MasterChef ilk ceketi kim aldı? 22 Aralık 2024 MasterChef 1. ceketi alan yarışmacı ve detaylar haberimizde...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 22 Aralık 2024 Pazar 18:50 Güncelleme Tarihi: 22 Aralık 2024 Pazar 19:00
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MasterChef ilk ceketi kim aldı? - 22 Aralık 2024 MasterChef 1. ceketi alan yarışmacı

MasterChef finaline adım adım yaklaşılırken 5 ceketin sahibi de hafta boyunca belli oluyor. Yarışmacılar iki aşamalı elemeden geçerek en yüksek puanı toplamayı ve ceketi giymeyi amaçlıyor. Peki, MasterChef ilk ceketi kim aldı? 22 Aralık 2024 MasterChef 1. ceketi alan yarışmacı kim oldu? İşte detaylar...

MASTERCHEF 1. CEKETİ KİM ALDI?

MasterChef2in 22 Aralık 2024 tatihli bölümünde ilk ceketi almak için yarışmacılar iki aşamalı elemeden geçiyor. Ömür Akkor'un konuk olduğu bölüm sonrası 1. ceketi isim gece sonunda belli olacak.

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