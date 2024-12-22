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Haberler Magazin Cumhurbaşkanlığı forsundaki 16 yıldızın anlamı nedir? Kim Milyoner Olmak İster 22 Aralık 2024 Pazar

Cumhurbaşkanlığı forsundaki 16 yıldızın anlamı nedir? Kim Milyoner Olmak İster 22 Aralık 2024 Pazar

Kim Milyoner Olmak İster'de "Cumhurbaşkanlığı forsu ve armasında, Türkiye'yi temsil eden güneşin etrafındaki 16 yıldızın temsil ettiği 16 Türk devleti arasında hangisi yoktur?" sorusu soruldu. Programın izleyicileri sorunun yanıtını araştırıyor. atv ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster her hafta Pazar akşamları izleyici karşısına geçiyor. İşte sorunun yanıtı...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 22 Aralık 2024 Pazar 23:30 Güncelleme Tarihi: 22 Aralık 2024 Pazar 23:30
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Cumhurbaşkanlığı forsundaki 16 yıldızın anlamı nedir? Kim Milyoner Olmak İster 22 Aralık 2024 Pazar

atv'nin sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster her hafta Pazar akşamları yayınlanıyor. İzleyicilerin ilgiyle takip ettiği programda "Cumhurbaşkanlığı forsu ve armasında, Türkiye'yi temsil eden güneşin etrafındaki 16 yıldızın temsil ettiği 16 Türk devleti arasında hangisi yoktur?" sorusu soruldu. Yanıtı ve detayları sizler için derledik.

Cumhurbaşkanlığı forsu ve armasında, Türkiye'yi temsil eden güneşin etrafındaki 16 yıldızın temsil ettiği 16 Türk devleti arasında hangisi yoktur?

A) Batı Hun İmparatorluğu

B) Harzemşahlar

C) Avar İmparatorluğu

D) Anadolu Selçuklu Devleti

Cevap: D

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