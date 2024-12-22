Cumhurbaşkanlığı forsundaki 16 yıldızın anlamı nedir? Kim Milyoner Olmak İster 22 Aralık 2024 Pazar

atv'nin sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster her hafta Pazar akşamları yayınlanıyor. İzleyicilerin ilgiyle takip ettiği programda "Cumhurbaşkanlığı forsu ve armasında, Türkiye'yi temsil eden güneşin etrafındaki 16 yıldızın temsil ettiği 16 Türk devleti arasında hangisi yoktur?" sorusu soruldu. Yanıtı ve detayları sizler için derledik.

Cumhurbaşkanlığı forsu ve armasında, Türkiye'yi temsil eden güneşin etrafındaki 16 yıldızın temsil ettiği 16 Türk devleti arasında hangisi yoktur?

A) Batı Hun İmparatorluğu

B) Harzemşahlar

C) Avar İmparatorluğu

D) Anadolu Selçuklu Devleti

Cevap: D