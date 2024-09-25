MASTERCHEF ELEME ADAYI 25 EYLÜL 2024 | MasterChef eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı kim kazandı?

MasterChef 2024'te heyecan dorukta. Her hafta eleme potasına giden bir kişi haftanın sonunda elenen yarışmacı oluyor. Mehmet, Somer ve Danilo şefin verdiği yemekleri en iyi şekilde yapmaya çalışan yarışmacılar kıyasıya rekabet ediyor. Peki, MasterChef eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı kim kazandı? İşte MasterChef 25 Eylül eleme adayı...

MASTERCHEF 25 EYLÜL ELEME ADAYI KİM OLDU?

MasterChef'in 25 Eylül tarihli bölümünde kırmızı ve mavi takımlar en iyi tavuk yemeklerini yapmak için yarıştı. Kazanan takım ve eleme adayı belli olduğunda haberimizin içerisinden güncel bilgileri takip edebilirsiniz.