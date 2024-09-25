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MASTERCHEF ELEME ADAYI 25 EYLÜL 2024 | MasterChef eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı kim kazandı?

MasterChef'te kırmızı ve mavi takım yarışmacıları en iyi yemeği yapmak için kıyasıya mücadele ediyor. Her hafta takım oyununu kaybeden takım kendi içerisinde dokunulmazlık oyunu oynuyor. Dokunulmazlığı kaybedenler arasından eleme adayı belirleniyor. İzleyiciler ise MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı, eleme adayı kim oldu? sorusunun yanıtını merak ediyor. 25 Eylül 2024 tarihli yayına dair detayları sizler için derledik.

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 25 Eylül 2024 Çarşamba 23:00 Güncelleme Tarihi: 25 Eylül 2024 Çarşamba 23:10
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MASTERCHEF ELEME ADAYI 25 EYLÜL 2024 | MasterChef eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı kim kazandı?

MasterChef 2024'te heyecan dorukta. Her hafta eleme potasına giden bir kişi haftanın sonunda elenen yarışmacı oluyor. Mehmet, Somer ve Danilo şefin verdiği yemekleri en iyi şekilde yapmaya çalışan yarışmacılar kıyasıya rekabet ediyor. Peki, MasterChef eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı kim kazandı? İşte MasterChef 25 Eylül eleme adayı...

MASTERCHEF 25 EYLÜL ELEME ADAYI KİM OLDU?

MasterChef'in 25 Eylül tarihli bölümünde kırmızı ve mavi takımlar en iyi tavuk yemeklerini yapmak için yarıştı. Kazanan takım ve eleme adayı belli olduğunda haberimizin içerisinden güncel bilgileri takip edebilirsiniz.

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