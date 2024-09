MasterChef'in 19 Eylül tarihli bölümüne ait fragmanında yaşananlar izleyicilerin dikkatini çekti. Yayınlanan tanıtım fragmanında, Semih'in yemeğin tadına bakarak, "Ben yediğimde bu böyle değildi." demesinin üzerine tansiyon yükseldi. Peki, MasterChef Semih diskalifiye mi oldu, elendi mi? Semihcan Temiz kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor? İşte detaylar...

MASTERCHEF SEMİH DİSKALİFİYE Mİ OLDU?

Yayınlanan tanıtım fragmanında, Semih'in yemeğin tadına bakarak, "Ben yediğimde bu böyle değildi." demesinin üzerine tansiyon yükseldi. Yarışmacıya sinirlenen Mehmet Şef'in "Seni var ya buradan kolundan tuttuğum gibi atarım. Sen her yemek sonrası, 'benim bildiğim böyle, benim bildiğim şöyle...' Yeter ya! Her oraya söylediğimde kafanı çeviriyorsun, sebep ne. Bizden iyi mi biliyorsun bu işi. Haddini bil!" dediği görüldü.

Semihcan'ın MasterChef'ten ayrılıp ayrılmayacağı ise yeni bölümde belli olacak.

MASTERCHEF SEMİHCAN TEMİZ KİMDİR?

Yarışmaya Maldivler'den katılan Semihcan Temiz, aslen Mersinli'dir. 26 yaşında olan Temiz, eğitim için 13 yaşından beri yalnız yaşamaktadır. Üniversitede işletme bölümünde okurken üçüncü sınıfta eğitimini yarıda bırakmış ve aşçılık eğitimi almaya başlamıştır. Semihcan Temiz, Mersin'de 8 ay bir restoranda çalıştıktan sonra, profesyonel mutfak kariyerine 2018 yılında başlamıştır. Montenegro, Dubai ve Maldivler'de çalışarak deneyim kazanmıştır.