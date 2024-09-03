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Bir Gece Masalı Canfeza kimdir? | Su Burcu Yazgı Coşkun kaç yaşında, evli mi?

ATV ekranlarının yeni soluklu dizisi Bir Gece Masalı oyuncuları ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Dizide Canfeza Yılmaz karakterini canlandıran Su Burcu Yazgı Coşkun ise büyük beğeni aldı. Peki, Bir Gece Masalı Canfeza kimdir? Su Burcu Yazgı Coşkun kaç yaşında, evli mi? İşte detaylar...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 03 Eylül 2024 Salı 17:04
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Bir Gece Masalı Canfeza kimdir? | Su Burcu Yazgı Coşkun kaç yaşında, evli mi?

Su Burcu Yazgı Coşkun son yıllarda oyunculuğu ve yer aldığı projelerle adından sıkça söz ettiriyor. Bir Gece Masalı dizisinde Canfeza karakterine hayat veren Su Burcu Yazgı Coşkun ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Su Burcu Yazgı Coşkun kaç yaşında, evli mi? Bir Gece Masalı Canfeza kimdir? sorularının yanıtı araştırılıyor. Detaylar haberimizde...

SU BURCU YAZGI COŞKUN KİMDİR?

15 Nisan 2005 tarihinde İstanbul'da doğdu. Anne tarafından Arnavut kökenli olan oyuncu baba tarafından Antalyalıdır. Oyunculuk kariyerine ilk adımı 2011 yılında attı. Sana Bir Sır Vereceğim, Aşk Yeniden, Karadayı, Kırmızı Oda ve Kardeşlerim gibi dizilerde oynadı.

4 Aralık 2022 tarihinde Altın Kelebek Ödül Töreni'nde "Yıldızı Parlayanlar" ve Onur Seyit Yaran ile birlikte "En İyi Dizi Çifti" kategorilerinde 2 ödül kazandı.

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