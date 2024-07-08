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Panama filmi konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? | Panama hangi yıl çekildi?

TV'de ilk kez yayınlanan Panama filmi ilgi odağı oldu. İlk kez 2022 yılında vizyona giren filmin yönetmen koltuğunda Mark Neveldine oturuyor. Peki, Panama filmi konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? Panama hangi yıl çekildi? İşte detaylar...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 08 Temmuz 2024 Pazartesi 01:53 Güncelleme Tarihi: 08 Temmuz 2024 Pazartesi 17:43
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Panama filmi konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? | Panama hangi yıl çekildi?

Mel Gibson'ın başrolünd eyer aldığı Panama filmi TV'de ilk kez ekrana geliyor. Panama filmi konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? Panama hangi yıl çekildi? sorguları yapılırken 2022 yılında vizyona giren filmle ilgili tüm detayları sizler için derledik.

PANAMA FİLMİ KONUSU NEDİR?

ABD, bir diktatörden kurtulmak için Panama'yı işgal etmenin eşiğindeyken, eski bir denizci olan Becker, CIA ajanı Stark tarafından çok gizli bir silah ticareti görevi için işe alınır. Becker, İç Savaşın kaosunda yol alırken, suikastçılarla savaşmalı ve görevini tamamlamak için düşmanla pazarlık yapmalıdır.

PANAMA OYUNCULARI

  • Cole Hauser
  • Mel Gibson
  • Mauricio Hénao
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