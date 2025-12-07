CANLI SKOR ANA SAYFA
Gençlerbirliği - Fatih Karagümrük maçı CANLI | Trendyol Süper Lig

Gençlerbirliği - Fatih Karagümrük maçı CANLI | Trendyol Süper Lig

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Gençlerbirliği ile Fatih Karagümrük karşı karşıya geliyor. Eryaman Stadyumu'ndaki mücadeleyi hakem Ali Yılmaz yönetiyor. Heyecan dolu mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 07 Aralık 2025 Pazar 14:24
Gençlerbirliği - Fatih Karagümrük maçı CANLI | Trendyol Süper Lig

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında başkentte Gençlerbirliği ile Karagümrük karşı karşıya geliyor.

Gençlerbirliği, son haftalardaki istikrarsız gidişatı tersine çevirmek ve alt sıralardan hızla uzaklaşmak için sahaya çıkıyor. Volkan Demirel yönetimindeki kırmızı-siyahlılar, son 5 maçta yalnızca bir kez kazanabildi ve 11 puanla 17. sırada yer alıyor.

Fatih Karagümrük ise 8 puanla 18. sırada yer alıyor.

İŞTE MAÇIN 11'LERİ

Gençlerbirliği: Velho, Pereira, Goutas, Zuzek, Thalisson, Dele Bashiru, Oğulcan, Koita, Göktan, Franco, Niang.

Fatih Karagümrük: Grbic, Atakan, Roco, Muhammed, Esgaio, Doh, Kranevitter, Berkay, Johnson, Serginho, Fofana.

GENÇLERBİRLİĞİ-FATİH KARAGÜMRÜK MAÇINI HABERİMİZDEN CANLI TAKİP EDEBİLİRSİNİZ...

GENÇLERBİRLİĞİ-FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında oynanan Gençlerbirliği-Fatih Karagümrük maçı 7 Aralık Pazar günü saat 14.30'da başladı. beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.

