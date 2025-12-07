Gençlerbirliği - Fatih Karagümrük maçı CANLI | Trendyol Süper Lig

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında başkentte Gençlerbirliği ile Karagümrük karşı karşıya geliyor.

Gençlerbirliği, son haftalardaki istikrarsız gidişatı tersine çevirmek ve alt sıralardan hızla uzaklaşmak için sahaya çıkıyor. Volkan Demirel yönetimindeki kırmızı-siyahlılar, son 5 maçta yalnızca bir kez kazanabildi ve 11 puanla 17. sırada yer alıyor.

Fatih Karagümrük ise 8 puanla 18. sırada yer alıyor.

İŞTE MAÇIN 11'LERİ

Gençlerbirliği: Velho, Pereira, Goutas, Zuzek, Thalisson, Dele Bashiru, Oğulcan, Koita, Göktan, Franco, Niang.

Fatih Karagümrük: Grbic, Atakan, Roco, Muhammed, Esgaio, Doh, Kranevitter, Berkay, Johnson, Serginho, Fofana.

GENÇLERBİRLİĞİ-FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında oynanan Gençlerbirliği-Fatih Karagümrük maçı 7 Aralık Pazar günü saat 14.30'da başladı. beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.