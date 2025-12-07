Domenico Tedesco sol bek planını belirledi! Transfer ve ayrılık

Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, transfer toplantılarına hız verdi. İki günde bir yöneticilerle bir araya gelen İtalyan hoca, Levent Mercan ve Archie Brown'dan daha üst seviyede bir sol bek takviyesi talep etti.