Domenico Tedesco sol bek planını belirledi! Transfer ve ayrılık

Domenico Tedesco sol bek planını belirledi! Transfer ve ayrılık

Ara transfer dönemi için düğmeye basan Fenerbahçe yönetimi çalışmalarını sürdürüyor. Sarı lacivertli yönetim, teknik heyetin kararıyla sol bek bölgesindeki rotasını belirledi. Kiralık olarak gönderilecek isim belirlenirken sol bek için yeni isim arayışları başladı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 07 Aralık 2025 Pazar 14:51
Domenico Tedesco sol bek planını belirledi! Transfer ve ayrılık

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, transfer toplantılarına hız verdi. İki günde bir yöneticilerle bir araya gelen İtalyan hoca, Levent Mercan ve Archie Brown'dan daha üst seviyede bir sol bek takviyesi talep etti.

Domenico Tedesco sol bek planını belirledi! Transfer ve ayrılık

Oyun kurabilen, pas bağlantılarını doğru kuran bir profil isteyen Tedesco'nun bir isim belirtmediği öğrenildi.

Domenico Tedesco sol bek planını belirledi! Transfer ve ayrılık

Sabah'ın haberine göre; sportif direktör Devin Özek, çalışmalara başlarken 7-8 oyuncudan oluşan geniş bir liste hazırlayacak.

3
